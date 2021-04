Игра The Elder Scrolls Online стала бесплатной

Многопользовательская ролевая онлайн-игра The Elder Scrolls Online стала временно бесплатной для пользователей ПК, консолей PlayStation и Xbox, а также в сервисе Google Stadia.

Игра будет бесплатной в течение 2 недель. Пробный период продлится до 13 апреля, сообщают на сайте игры.

Для того, чтобы бесплатно играть на консолях, необходима подписка Xbox Live Gold или PlayStation Plus - в зависимости от выбранной платформы.

До 15 апреля в Steam и на консолях The Elder Scrolls Online можно приобрести со скидкой в 60%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple сознательно реализовывала бракованные MacBook Pro - решение суда

The Elder Scrolls Online - ролевая онлайн-игра, которую выпустила компания Bethesda Softworks 4 апреля 2014 года на платформах Microsoft Windows и MacOS. 5 июня 2015 года видеоигра также вышла и на платформы PlayStation 4 и Xbox One. Она является шестой видеоигрой в серии The Elder Scrolls.