Google представила обновленную операционную систему для смартфонов

Компания Google представила свою обновленную операционную систему для смартфонов — Android 12. Это произошло на ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2021.

Новая ОС получила самую масштабную смену дизайна в истории Android. Благодаря этому Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным, сообщили в блоге компании.

Автор: Google Представили самое большое обновление дизайна

Android 12 получит новую дизайн-систему — Material You, которую Google планирует использовать во всех своих будущих продуктах.

Теперь пользователь сможет полностью персонализировать свой смартфон — в этом ему поможет адаптивная палитра цветов, а также обновленные виджеты.

На основе выбранных обоев схема цветов будет распространяться на весь смартфон — сообщения, регуляторы громкости, виджеты, стандартные приложения и экран блокировки. Все цвета можно будет настраивать вручную.

Все иконки и сообщения также изменят свое оформление, а кнопки станут большими и получат более круглую форму.

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Google обновила также настройки конфиденциальности. Отныне в Android 12 появится Privacy Dashboard — панель мониторинга конфиденциальности. Это место, где собраны все настройки ваших разрешений, где можно просмотреть, как часто и какие именно приложения пользуются камерой, диктофоном или памятью вашего смартфона. Там же можно будет отозвать это разрешение, чтобы заблокировать доступ приложений к данным.

Если приложение использует ваш микрофон или камеру, в правом верхнем углу появится индикатор. В быстрых настройках доступ к ним можно будет заблокировать. Некоторым программам можно будет ограничить доступ к вашему расположению — вместо точной информации, где вы находитесь, они будут получать только "приблизительную".

Новая версия Android должна выйти осенью 2021 года. Также на некоторых устройствах она уже находится в бета-версии, где будут доступны не все визуальные изменения системы:

1) Pixel 3, 3 XL Pixel 3A, 3A XL Pixel 4, 4 XL Pixel 4A, 4A 5G Pixel 5;

2) Asus Zenfone 8;

3) OnePlus 9, 9 Pro;

4) Oppo Find X3 Pro (Model CPH2173)

5) TCL 20 Pro 5G;

6) Vivo iQOO 7;

7) Xiaomi Mi 11 Mi 11 Ultra, Mi 11I, Mi 11X Pro;

8) ZTE Axon 30 Ultra 5G.

Компания Google расширила возможность доступа к сообщениям мессенджера Chat из Gmail. Возможность использования мессенджера Chat в Gmail пока тестируют. Не все пользователи iOS и Android могут иметь к ней доступ.