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Глобальное потепление изменило жизнь пингвинов в Антарктиде: фото
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Украинские ученые зафиксировали необычное поведение пингвинов в Антарктиде, связанное с глобальным изменением климата
Фото: Оксана Савенко, Национальный антарктический научный центр
На ледяном континенте сейчас зима. Обычно в это время животные, живущие у украинской станции "Академик Вернадский", отплывают севернее - где вода не скована льдом и они могут добывать в ней еду
Климат меняется, зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится наша станция, сейчас можно найти на протяжении всей зимы. А значит и пингвины теперь держатся совсем неподалеку
В этом июле наши полярники зарегистрировали очень большие зимние скопления пингвинов. На разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей

Украинские ученые зафиксировали необычное поведение пингвинов в Антарктиде, связанное с глобальным изменением климата.

Биолог Оксана Савенко, участница 26-й украинской антарктической экспедиции, рассказала, что обычно когда в Антарктике зима, а в Украине лето, пингвины, живущие у украинской станции Вернадского, отплывают севернее. Поскольку они питаются крилем, то нуждаются в открытой воде для охоты. Поэтому когда акваторию вокруг "Вернадского" сковывает лед, пингвины отправляются к открытой воде, чтобы иметь доступ к пище.

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"Климат меняется, зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится наша станция, сейчас можно найти в течение всей зимы, а значит и пингвины теперь держатся совсем недалеко", - цитирует ученую пресс-служба Национального антарктического научного центра.

В этом июле наши полярники зарегистрировали очень большие зимние скопления пингвинов. На разных островах в радиусе 20 км от станции отдыхают сотни и тысячи особей, а в воде можно наблюдать одновременно сотни пингвинов, которые питаются. Преимущественно это субантарктические пингвины - дженту - или пингвины Адели.

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Большие скопления пингвинов привлекают хищников - морских леопардов и косаток. Поэтому они сейчас тоже держатся поблизости.

В этом году возле станции пингвины появляются волнами. Вероятно, к ним присоединяются мигранты из южных районов, где погодные условия становятся неблагоприятными.

На острове Галиндез, где расположен "Вернадский", в конце июня и в июле пингвинов также видели время от времени. В отдельные дни их не отмечали совсем или регистрировали небольшие группы. А кое-где численность группировок пингвинов превышала тысячу особей, причем это были преимущественно пингвины Адели.

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26-ая летняя антарктическая экспедиция отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский" 24 марта. Ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. В экспедиции - 12 участников: 11 мужчин и одна женщина. Исследования проводят по пяти основным направлениям: геокосмические; геолого-геофизические; гидрометеорологические; океанографические; биологические.

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