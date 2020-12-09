Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею

Фото: Дар’я Корба

В Киеве 3 декабря открылась фотовыставка в окнах 120-летней "Каменицы драконами".

"Спящий дом" —- так называется инсталляция с архивными фотографиями, интегрированными в окна заброшенного здания на бульваре Тараса Шевченко, 19. Она посвящена годовщине со дня рождения известного украинского философа-мистика, богослова и поэта Григория Сковороды.

Инсталляция является продолжением уже известного киевлянам проекту "Заглядывая в окна" 2013 и 2014 год. Проект реализован Украинской ассоциацией профессиональных фотографов (UAPP) в сотрудничестве с ОО Мапа Реновации.

Фасад здания "Каменица с драконами" превратился в галерею уникальных архивных портретов украинцев в традиционной одежде, принадлежащих авторству выдающегося украинского фотографа Ивана Карпова (предоставлены Шосткинским краеведческим музеем). Закрытые с помощью компьютерной графики глаза на фотографиях — символ философии Григория Сковороды и интерпретация современного мира, где люди все больше отдаляются от реальности и погружаются в мир, созданный медиа и рекламой. Главным элементом экспозиции является большой портрет Григория Сковороды

"Заглядывая в окна" - проект, который предоставил возможность не только взглянуть в лицо давно ушедшей эпохи, но и напомнить о фотографах начала предыдущего столетия, имена которых известны только знатокам архивной фотографии. "Спящий дом" — часть этого проекта и продолжение работы с темой сновидений. Это было основой моей предыдущей выставки "Продуцирование снов, или что предлагает современная медиа-машина" и романа "Время снов".— говорит автор проекта, генеральный директор Украинской ассоциации профессиональных фотографов, международный журналист, писатель Мстислав Чернов



"Весь мир спит" - часто повторял Сковорода. И в этом его философия перекликается с буддизмом, где реальность сравнивается со сновидением. Исследователи жизненного и творческого пути Григория Саввича свидетельствуют, что поздней осенью 1758 ему приснился сон: невидимая сила показала Сковороде отвратительные картины человеческих "развращений", которые напоминали фантасмагории Босха - образ жизни вельмож и простых людей, купцов и священников. Этот сон Григорий воспринял как Божье откровение. Он и побудил философа отречься от мира и углубиться в себя.

Целью проекта, как отмечают художники, было привлечение внимания общества и власти к проблеме упадка ценных зданий и популяризация творчества украинских фотографов и истории украинской фотографии. Использование пустых окон заброшенного здания как рам для фотографий - синтез фотоискусства и архитектуры. Они обогатили друг друга новыми смыслами и будто говорят наблюдателю: "сознательное усилие по сохранению истории необходимо во всех сферах культурного наследия нашего народа".



"Каждый такой заброшенный дом скрывает за столетним кирпичом многоуровневые наслоения истории. Но эту историю крайне сложно рассказывать, когда твои окна заколочены фанерой, а слушатели быстро проходят мимо. На время инсталляции дом заговорит к горожанам фотографиями, расположенными в окнах. Кто знает, возможно среди прохожих найдется инвестор-меценат, который рассмотрит в "Каменице с драконами" скрытый потенциал.

Для нас такие интервенции - это о переосмыслении, поиске новых смыслов и путей самовыражения для заброшенных домов. Превращая фасад здания в галерею, мы стремились пробудить застывшую историю "Каменицы с драконами" — говорит председатель ОО "Мапа Реновации", архитектор Дарья Корба

По словам организаторов, дом выбрали неслучайно. История "Каменицы с драконами" начинается в конце XIX века. Ее первый владелец - педагог Иван Хильчевский, известный как земляк и большой друг Пантелеймона Кулиша - отца украинского исторического романа и исследователя творчества Григория Сковороды. Кулиш в поэме "Грицко Сковорода" завершил процесс художественного осмысления образа выдающегося украинца, вписав его не только в контекст XVIII века, но и в тысячелетнюю историю Украины.

Проект "Спящий дом" был поддержан городскими властями Киева. В частности Департаментом охраны культурного наследия в лице Александра Никоряка, заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским и председателем ШРГА Олегом Гарягой.

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