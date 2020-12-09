 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 1683
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1071
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 387
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 2367
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 621
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3069
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1638
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1674
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
8
6
6
33
8
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Видео
Все видео
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3069
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1791
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 306
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 12:48

Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
8

  Комментировать

Фасад заброшенного исторического здания превратился в галерею
Фото: Дар’я Корба
Фасад заброшенного исторического здания превратился в галерею
Фасад заброшенного исторического здания превратился в галерею
Фасад заброшенного исторического здания превратился в галерею
Фасад заброшенного исторического здания превратился в галерею

В Киеве 3 декабря открылась фотовыставка в окнах 120-летней "Каменицы драконами".
"Спящий дом" —- так называется инсталляция с архивными фотографиями, интегрированными в окна заброшенного здания на бульваре Тараса Шевченко, 19. Она посвящена годовщине со дня рождения известного украинского философа-мистика, богослова и поэта Григория Сковороды.

Инсталляция является продолжением уже известного киевлянам проекту "Заглядывая в окна" 2013 и 2014 год. Проект реализован Украинской ассоциацией профессиональных фотографов (UAPP) в сотрудничестве с ОО Мапа Реновации.

Фасад здания "Каменица с драконами" превратился в галерею уникальных архивных портретов украинцев в традиционной одежде, принадлежащих авторству выдающегося украинского фотографа Ивана Карпова (предоставлены Шосткинским краеведческим музеем). Закрытые с помощью компьютерной графики глаза на фотографиях — символ философии Григория Сковороды и интерпретация современного мира, где люди все больше отдаляются от реальности и погружаются в мир, созданный медиа и рекламой. Главным элементом экспозиции является большой портрет Григория Сковороды

"Заглядывая в окна" - проект, который предоставил возможность не только взглянуть в лицо давно ушедшей эпохи, но и напомнить о фотографах начала предыдущего столетия, имена которых известны только знатокам архивной фотографии. "Спящий дом" — часть этого проекта и продолжение работы с темой сновидений. Это было основой моей предыдущей выставки "Продуцирование снов, или что предлагает современная медиа-машина" и романа "Время снов".— говорит автор проекта, генеральный директор Украинской ассоциации профессиональных фотографов, международный журналист, писатель Мстислав Чернов


"Весь мир спит" - часто повторял Сковорода. И в этом его философия перекликается с буддизмом, где реальность сравнивается со сновидением. Исследователи жизненного и творческого пути Григория Саввича свидетельствуют, что поздней осенью 1758 ему приснился сон: невидимая сила показала Сковороде отвратительные картины человеческих "развращений", которые напоминали фантасмагории Босха - образ жизни вельмож и простых людей, купцов и священников. Этот сон Григорий воспринял как Божье откровение. Он и побудил философа отречься от мира и углубиться в себя.

Целью проекта, как отмечают художники, было привлечение внимания общества и власти к проблеме упадка ценных зданий и популяризация творчества украинских фотографов и истории украинской фотографии. Использование пустых окон заброшенного здания как рам для фотографий - синтез фотоискусства и архитектуры. Они обогатили друг друга новыми смыслами и будто говорят наблюдателю: "сознательное усилие по сохранению истории необходимо во всех сферах культурного наследия нашего народа".


"Каждый такой заброшенный дом скрывает за столетним кирпичом многоуровневые наслоения истории. Но эту историю крайне сложно рассказывать, когда твои окна заколочены фанерой, а слушатели быстро проходят мимо. На время инсталляции дом заговорит к горожанам фотографиями, расположенными в окнах. Кто знает, возможно среди прохожих найдется инвестор-меценат, который рассмотрит в "Каменице с драконами" скрытый потенциал.
Для нас такие интервенции - это о переосмыслении, поиске новых смыслов и путей самовыражения для заброшенных домов. Превращая фасад здания в галерею, мы стремились пробудить застывшую историю "Каменицы с драконами" — говорит председатель ОО "Мапа Реновации", архитектор Дарья Корба

По словам организаторов, дом выбрали неслучайно. История "Каменицы с драконами" начинается в конце XIX века. Ее первый владелец - педагог Иван Хильчевский, известный как земляк и большой друг Пантелеймона Кулиша - отца украинского исторического романа и исследователя творчества Григория Сковороды. Кулиш в поэме "Грицко Сковорода" завершил процесс художественного осмысления образа выдающегося украинца, вписав его не только в контекст XVIII века, но и в тысячелетнюю историю Украины.

Проект "Спящий дом" был поддержан городскими властями Киева. В частности Департаментом охраны культурного наследия в лице Александра Никоряка, заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским и председателем ШРГА Олегом Гарягой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские ИТ-разработчики технологий для онлайн-кинотеатра поедут в Кремниевую долину за опытом

В Киеве началась ежегодная выставка новогодних игрушек. На ней представлены более полутысячи елочных украшений от четырех десятков мастеров со всей Украины, сообщили в сюжете ТСН.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

Православный патриарх принадлежал к ОУН

Зеленский встретился с Путиным

Британские войска взли под контроль Иерусалим

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 14455
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 11439
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 8721
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы Просмотров: 7200
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
6
 Просмотров: 5598
Наука
Произошел самый большой взрыв в доатомную эру
Произошел самый большой взрыв в доатомную эру
7
 Просмотров: 2682
В украинском Instagram можно записывать Stories под музыку
В украинском Instagram можно записывать Stories под музыку Просмотров: 54
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
6
 Просмотров: 1089
За сбор лунного грунта NASA заплатит одной из компаний $1
За сбор лунного грунта NASA заплатит одной из компаний $1 Просмотров: 315
Пес блогер Гермес написал книгу, чтобы помочь изменить приюты в Украине
Пес блогер Гермес написал книгу, чтобы помочь изменить приюты в Украине
5
 Просмотров: 9
Больше всего комментируют
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 533
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть