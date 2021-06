Facebook запускает новую функцию рассылки новостей

Facebook планирует развернуть функцию информационных бюллетеней.

Так, с помощью новой платформы Bulletin, можно будет создавать и распространять как бесплатный, так и платный контент. Об этом сообщает The Hill.

Функция рассылки новостей даст компании "возможность сориентировать и сегментировать людей, которые могут быть восприимчивы к чтению и оплаты информационного бюллетеня по темам, которые им интересны".

Новая функция, по сути, является версией популярной платформы информационных бюллетеней Substack для Facebook, которая привлекла к работе десятки авторов такими категориями, как спорт, наука, здоровье и финансы.

