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вторник, 29 июня 2021 21:43

Facebook запускает новую функцию рассылки новостей

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Facebook запускает новую функцию рассылки новостей
Новая платформа получила название Bulletin. Фото: Facebook

Facebook планирует развернуть функцию информационных бюллетеней.

Так, с помощью новой платформы Bulletin, можно будет создавать и распространять как бесплатный, так и платный контент. Об этом сообщает The Hill.

Функция рассылки новостей даст компании "возможность сориентировать и сегментировать людей, которые могут быть восприимчивы к чтению и оплаты информационного бюллетеня по темам, которые им интересны".

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Новая функция, по сути, является версией популярной платформы информационных бюллетеней Substack для Facebook, которая привлекла к работе десятки авторов такими категориями, как спорт, наука, здоровье и финансы.

Вокруг Facebook разгорелся скандал. Через приложение This is Your digital life, который создал профессор Кембриджского университета российского происхождения Александр Коган, произошла утечка данных 50 млн пользователей. Их использовали во время президентской кампании Дональда Трампа. Высокий суд Лондона выдал ордер на обыск в офисе исследовательской компании Cambridge Analytica в рамках расследования утечки личных данных пользователей Facebook и их несанкционированного использования.

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