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пятница, 15 мая 2020 15:26

Facebook выплатит сотрудникам компенсацию за психические расстройства

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Facebook выплатит сотрудникам компенсацию за психические расстройства
Деньги получат нынешние и бывшие модераторы, получившие из-за работы психические расстройства. Фото: pixabay

$52 млн заплатит компания Facebook модераторам, чтобы компенсировать им проблемы с психическим здоровьем, которые возникли на работе.

Таким образом компания хочет признать, что модерирование контента - нелегкое дело для ее персонала, сообщает The Verge.

Деньги получат нынешние и бывшие модераторы, получившие из-за работы психические расстройства.

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Также социальная сеть согласилась возместить убытки американским модераторам и предоставить им консультации, пока они работают. Каждый модератор получит минимум 1000 долларов и право на дополнительную компенсацию, если у него диагностируют посттравматический стресс или связанные с ним состояния. Выплаты предусмотрены для 11 тыс. 250 сотрудников.

Facebook и Google могут оставить большую часть сотрудников работать из дома до конца 2020 года. Две крупнейшие технологические компании планируют открывать офисы в июне-июле этого года.

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