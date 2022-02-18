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суббота, 19 февраля 2022 21:10

Есть возможность добавить элементы экзоскелета: как будет выглядеть солдат будущего

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Есть возможность добавить элементы экзоскелета: как будет выглядеть солдат будущего
Стандартный комплект обмундирования солдата – от трусов до каски – стоит сегодня 3 тысячи долларов. Фото: предоставил Максим Плехов

Солдат будущего на себе будет переносить от 30 до 40 кг снаряжения, рассказал журналу "Країна" производитель бронежилетов Максим Плехов.

"Речь идет о стандартном бойце. Другое дело – расчеты пулеметчиков-гранатометчиков. Есть возможность добавить элементы экзоскелета – закрепляем жесткий металлический пояс, на который и вешаем усиленный бронежилет. По сути, речь идет о металлическом каркасе. Но поскольку экзоскелет движется благодаря электромоторам, то актуален вопрос источника питания. А это еще прибавит веса. С другой стороны, такая модернизация не слишком оправдана. Стандартный комплект обмундирования солдата – от трусов до каски – стоит сегодня 3 тысячи долларов. Если бойца одеть в экзоскелет, то стоимость вырастет до 150 тысяч. Получим приоритетную цель, по которой все будут стрелять. Чтобы защитить такого воина, не хватит никакой брони", - говорит он.

По словам эксперта, даже самый крутой бронежилет защищает максимум от пули 7,62х54 – бронебойно-зажигательной. А большие пули пробивают.

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"Единственное утешение – в массовых военных конфликтах используют самые дешевые патроны. Если бы дорогие, то смысла в бронежилетах не было бы никакого. С другой стороны, почему они популярны? Если взять статистику ранений, на пулевые приходится чуть более 10 процентов. Основную угрозу несут осколки – артиллерия, ракетные комплексы, минометы. У нас заказывали бронежилеты вообще только с мягкой броней. Чехол 1,5 килограмма плюс комплект мягкой брони – это еще 3 кило. В таком можно ходить хоть целый день. Как модернизировать бронеплиты - непонятно. Столкнулись с технологическими ограничениями. Помимо пробивного действия пули есть еще заброневая травма. Пуля имеет кинетическую энергию - вес множится на квадрат скорости. И тут последняя важнее. Тяжелая пуля летит с высокой скоростью. Бронежилет сможет ее удержать, но внутри организма будет просто каша. Возможно, впоследствии найдутся какие-то решения с применением неньютоновских жидкостей. Но пока это только эксперименты", - добавил Плехов.

На поле боя можно использовать роботов. Искусственному интеллекту необходим радиоканал для связи с оператором.

"Есть проблема - если его заглушить с помощью системы радиоэлектронной борьбы, робот останавливается. Выход - повысить самостоятельность роботизированных средств. Но в таком случае мы отдаем право на убийство человека боевой машине. У робота есть алгоритм "свой-чужой". И он просто уничтожает все на своем пути", - отметил Максим Плехов.

Полное интервью с Максимом Плеховым читайте в новом номере журнала "Країна".

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Все бригады и батальоны ВСУ в первой линии обороны в Донбассе получили комплекты современного пехотного вооружения. Речь идет о ракетных комплексах "Джавелин", "Стугна", "Корсар", противотанковые гранатометы NLAW, гранатометы с вакуумной боевой частью М141.

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Дата
19
февраля

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