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среда, 24 февраля 2021 19:11

Электроэнергию теперь смогут производить в космосе

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Ученые научились производить электроэнергию в космосе.

Солнечная панель, которую разработали при Министерстве обороны США, по размеру похожа на коробку для пиццы - 31х31 см, сообщает CNN.

По словам исследователей, в будущем они смогут разработать систему, которая будет отправлять электроэнергию из космоса в любую точку на Земле.

Панель называется Photovoltaic Radiofrequency Antenna Module (PRAM). В 2020 году ее запустили на орбиту вместе с беспилотным дроном Пентагона X-37B для сбора света с Солнца и переработки его в электроэнергию. Дрон облетает планету каждые 90 мин.

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Такая солнечная панель мощнее, чем обычные, ведь сохраняет энергию синих волн, которые не пропускает атмосфера.

Соучредитель проекта Пол Джаффе говорит, что солнечная панель производит около 10 ватт, что достаточно для зарядки планшетного компьютера.

Компания Hyundai представила уникальный автомобиль-трансформер. Устройство будет помогать во время стихийных бедствий.

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