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среда, 10 июля 2019 15:04

Эксперт ответил, сможет ли Украина самостоятельно обеспечить себя газом и нефтью

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Эксперт ответил, сможет ли Украина самостоятельно обеспечить себя газом и нефтью
Украинские ученые обнаружили пять миллиардов неразведанных ресурсов нефти и газа Фото: Platfor.ma

Неразведанные ресурсы нефти и газа Украины составляют более пяти млрд т условного топлива.

Такие выводы сделали ученые Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа вместе со специалистами НАН Украины на конференции "Нафтогозова энергетика-2019". Вероятные ресурсы топлива - в восточном, западном и южном нефтегазоносных регионах.

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- Для полноценного выявления этих ископаемых необходимо проводить масштабные сейсмические исследования и бурить новые скважины. Большинство месторождений на глубинах до четырех километров уже обнаружено. Сейчас необходимо проводить поиски на больших глубинах, - говорит проректор по научно-педагогической работе Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Сергей Куровец. Он рассказывает Gazeta.ua о ресурсах и запасах нефти и газа в Украине.

Украинские компании могут работать на такой глубине?

- Да, в последнее время это продемонстрировала компания "ДТЭК". Она пробурила несколько таких скважин, в частности скважину на Мачухськом газовом месторождении в Полтавской области глубиной около шести километров. Им удалось получить дебит более одного миллиона кубических метров газа в сутки. Государственная компания АО "Укргазвидобування" планирует бурение скважины глубиной около шести километров в Шебелинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Почему они не осваивают новые месторождения?

- Есть две основные причины. Во-первых, на разведку новых объектов нужны большие средства. Во-вторых, выдачу необходимых разрешений и документов тормозят областные советы. В частности, для того, чтобы начать бурение, необходимо согласовать специальное разрешение с областным советом. Невозможно просто прийти и начать бурение, где заблагорассудится. В частности, за весь 2018 "Укргазвидобування" получила только одно специальное разрешение на разведку и дальнейшую добычу, тогда как в 2017 году - четыре, а в 2016 - 13.

Какие особенности украинской нефти?

- Даже в пределах одного месторождения в разных залежах бывает нефть разного качества. Чем меньше в ней серы и чем она светлее, тем и дороже. Российская нефть довольно сильно обогащенная серой, а потому и дешевле. Украинская бывает разных типов. Например, в Западном регионе добыча нефти ведется с девятнадцатого века. Как результат, месторождения истощены и она стала более вязкой и уже не такая качественная. На востоке Украины нефть светлее и дешевле для добычи.

Однако, проблема с нефтью все же существует. Если в год Украина добывает около двадцати миллиардов кубических метров газа, то нефти только до двух миллионов тонн. Последний раз такая цифра была сто лет назад. Сейчас наша страна потребляет около восьми миллионов тонн нефти в год.

Где наиболее сложно в Украине добывать газ и нефть?

- В Черноморском регионе. Ведь там бурение и добычу надо вести в морских условиях. Не менее сложным является и Карпатский регион через складчатость и горные условия.

Какая сейчас ситуация с добычей ископаемых в районе острова Змеиный в Черном море?

- В этом районе есть неплохой ресурс природного газа. Недавно "Черноморнефтегаз" выставил на торги один из участков, а именно участок "Дельфин". Однако, следует учесть, что стоимость бурения будет зависеть от глубины моря. Чем глубже - тем дороже. По сравнению с сушей, за работы в воде придется заплатить минимум вдвое больше. Недешево обойдется и транспортировка. Если на суше для этого используют трубопровод, то в море есть свои нюансы.

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На северо-западном шельфе, в районе о. Змеиный, Украина уже открыла два месторождения - Одесское и Безымянное. На них пробурены скважины и из них добывали около одного миллиарда кубических метров газа в год. Однако, сейчас в этой зоне находятся российские военные корабли и эти месторождения обеспечивают полуостров Крым газом. Поэтому Украина не может там ничего добывать.

Может ли Украина самостоятельно обеспечить себя газом и отказаться от иностранных поставок?

- Чтобы этого достичь, необходимо вложить большие деньги в разведывательные работы. В мире существует такое соотношение: если исключить из недр миллион тонн топлива, то необходимо нарастить запасов минимум вдвое больше. То есть, необходимо найти новые запасы уже с двумя миллионами. У нас эта статистика является неутешительной. Сейчас у нас не способны воспроизвести это соотношение даже друг к другу. В ресурсной базе углеводородов Украины есть более 900 миллиардов метров кубических запасов природного газа и более 120 миллионов тонн нефти.

Изменилась бы цена на газ и нефть для украинцев, если бы все добывали национальные компании?

- Я в это практически не верю. Доход, который сейчас получают нефтегазодобывающие компании, они вкладывают в бурения следующих скважин. Для того, чтобы открыть месторождение, нужно вложить деньги сначала в региональные сейсмические исследования, дальше исследования должны быть более подробными. Один метр бурения скважины стоит более тысячи долларов. Такая цена действует только до четырех километров. Если же планируют продвигаться глубже, то цена существенно увеличивается. Еще дороже обойдется бурения на шельфе.

Средства на все можно взять только по реализации собственной продукции. Если цена для населения уменьшить, то и объемы добычи также снизятся. по информации НАК "Нефтегаз" средний дебит по Украине у того же "Укргазидобування" на скважину - 25 тысяч кубических метров в сутки. Эта цифра есть довольно скромной, если учитывать, что есть скважины миллионники.

Сейчас в Украине более 380 месторождений нефти и газа. Практически все месторождения на уровне до четырех км уже нашли.

Автор: Соломия Цура
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