Для школьников готовят новый учебный предмет

В школах появится новый предмет. Фото: 24 канал

В украинских школах может появиться новый предмет.

Курс финансовой грамотности может стать постоянным школьным предметом, передает "Украинская интерес".

Курс будет разрабатывать Национальный банк Украины совместно с Министерством образования и науки, по словам директор департамента коммуникаций НБУ Натальи Бондаренко.

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"Для средней и старшей школы мы разработали платформу для обучения, по которой мы будем давать быстрые знания не только детям, но и учителям и научным преподавателям - анонсируем мощный онлайн-портал", - говорит Бондаренко.

Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должны быть только на украинском языке. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.