Для школьников готовят новый учебный предмет

В украинских школах может появиться новый предмет.
Курс финансовой грамотности может стать постоянным школьным предметом, передает "Украинская интерес".
Курс будет разрабатывать Национальный банк Украины совместно с Министерством образования и науки, по словам директор департамента коммуникаций НБУ Натальи Бондаренко.
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"Для средней и старшей школы мы разработали платформу для обучения, по которой мы будем давать быстрые знания не только детям, но и учителям и научным преподавателям - анонсируем мощный онлайн-портал", - говорит Бондаренко.
Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должны быть только на украинском языке. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
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