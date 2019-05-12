Для подготовки к ВНО придумали компьютерную игру

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2250
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1746
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4511
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1089
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2862
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3393
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5724
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1935
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2124
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3357
Фото
Все фото
4
14
9
19
6
&quot;Долой стену. Строим мосты&quot; - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Старый автобус превратили в интерактивный учебный класс
Видео
Все видео
Для подготовки к ВНО придумали компьютерную игру
Для подготовки к ВНО придумали компьютерную игру
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
Главную теорию Стивена Хокинга поставили под сомнение
Главную теорию Стивена Хокинга поставили под сомнение
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Просмотров: 315
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3204
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1350
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1431
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3330
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 954
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
воскресенье, 12 мая 2019 09:52

Для подготовки к ВНО придумали компьютерную игру

  Комментировать
Для подготовки к ВНО придумали компьютерную игру
Игроки учатся и получают за это виртуальные деньги - "вчибакси".

Подготовиться к ВНО теперь можно, играя в компьютерную игру. Программа, которую разработал общественный союз "Освіторія", помогает школьникам подтянуть знания по необходимым предметам.

"Часто слышим от родителей, учеников, учителей о том, что современные дети больше времени любят проводить в социальных сетях. Мы решили не бороться с этим, а наоборот - взять это на вооружение и сделать новый взгляд на учебный процесс", - объясняют авторы идеи, пишет "ТСН"

Регистрируясь, ученик выбирает себе героя - бэтмен, улитка, вампир или пират. Далее игроки проходят тесты, смотрят лекции и вебинары. За это получают виртуальные деньги - "вчибакси". Поэтому, шутит 11-ти классница Юля Степаненко, благодаря онлайн-курсам можно стать миллионером. За год девушка успешно прошла 80 уровней.

"Это просто гораздо проще, чем когда ты читаешь учебник. Так ты понимаешь эту информацию, ты ее усваиваешь, но это не так откладывается, как просмотр этих вебинаров в такой игровой форме - это намного проще и интереснее", - говорит школьница.

Знания по математике подтягивает 16-летний Святослав Тупчиенко. В учебной игре он тоже год, готовится поступать на маркетолога.

"Сначала отнесся несколько скептически, но потом, когда с ней поработал, это действительно мне помогло подтянуть некоторые свои предметы, особенно те, которые я сдаю на ВНО", - признался юноша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что изменится в процедуре ВНО в этом году

Первый экзамен в этом году будет 21 мая. Закончится сессия 13 июня. Тесты составлять более 354 тыс. человек из 11 предметов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для подготовки к ВНО придумали компьютерную игру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Пилоты сбрасывали "сладкие бомбы" берлинским детям

Самое читаемое
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
5
 Просмотров: 21304
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 18344
Убийство супругов фермеров: стали известны жуткие подробности
Убийство супругов фермеров: стали известны жуткие подробности
 Просмотров: 12421
Почему звезды покупают туфли на размер больше
Почему звезды покупают туфли на размер больше Просмотров: 9910
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 7857
Наука+Образование
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
 Просмотров: 630
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
4
 Просмотров: 243
Переделывать можно бесконечно: ученые создали новый пластик
Переделывать можно бесконечно: ученые создали новый пластик Просмотров: 144
Изменили условия обучения в старших классах
Изменили условия обучения в старших классах
 Просмотров: 1134
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
8
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
4
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
4
Нашли птиц, которых тысячи лет считали вымершими
2
Автобус героев - новая действенная инициатива от ветерана АТО
Голосов: 3458
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua