Для подготовки к ВНО придумали компьютерную игру

Игроки учатся и получают за это виртуальные деньги - "вчибакси".

Подготовиться к ВНО теперь можно, играя в компьютерную игру. Программа, которую разработал общественный союз "Освіторія", помогает школьникам подтянуть знания по необходимым предметам.

"Часто слышим от родителей, учеников, учителей о том, что современные дети больше времени любят проводить в социальных сетях. Мы решили не бороться с этим, а наоборот - взять это на вооружение и сделать новый взгляд на учебный процесс", - объясняют авторы идеи, пишет "ТСН"

Регистрируясь, ученик выбирает себе героя - бэтмен, улитка, вампир или пират. Далее игроки проходят тесты, смотрят лекции и вебинары. За это получают виртуальные деньги - "вчибакси". Поэтому, шутит 11-ти классница Юля Степаненко, благодаря онлайн-курсам можно стать миллионером. За год девушка успешно прошла 80 уровней.

"Это просто гораздо проще, чем когда ты читаешь учебник. Так ты понимаешь эту информацию, ты ее усваиваешь, но это не так откладывается, как просмотр этих вебинаров в такой игровой форме - это намного проще и интереснее", - говорит школьница.

Знания по математике подтягивает 16-летний Святослав Тупчиенко. В учебной игре он тоже год, готовится поступать на маркетолога.

"Сначала отнесся несколько скептически, но потом, когда с ней поработал, это действительно мне помогло подтянуть некоторые свои предметы, особенно те, которые я сдаю на ВНО", - признался юноша.

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Первый экзамен в этом году будет 21 мая. Закончится сессия 13 июня. Тесты составлять более 354 тыс. человек из 11 предметов.