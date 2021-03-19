Для детей создадут отдельную версию Instagram

Instagram будет иметь отдельную ваксию для детей до 13 лет. Фото: pixabay.com

Facebook создаст новую версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей до 13 лет.

"Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое", - пояснил представитель Facebook Джо Осборн, передает Bloomberg.

Аналогичная технология уже существует в самом Facebook - Messenger Kids. Это версия основного приложения для обмена сообщениями в соцсети, но только для подростков. Там тоже есть возможности родительского контроля. Правила Instagram также предусматривают ограничения по возрасту - пользователь должен быть старше 13 лет.

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"Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. Сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, которые подходят для детей и руководствуются родителями", - добавил Осборн.

За год карантина украинская аудитория соцсетей увеличилась на 7 млн ​​человек. В начале 2020 года в Украине было 19 млн пользователей. В 2021-м показатель достиг 26 млн. С 2019 года количество зарегистрированных украинцев в Instagram выросло на 22%, а в Facebook - на 7%. Сейчас ними пользуется 14 и 16 млн украинцев соответственно.