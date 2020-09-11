Дистанционное обучение станет официальным в украинских школах Фото: pravda

В правительстве предлагают внести изменения в закон "О среднем образовании", чтобы упорядочить механизмы дистанционной формы обучения. Онлайн-обучение проведут при определенных обстоятельствах, которые делают невозможным посещение учебных заведений.

На прошлой неделе на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №4056 о введении дистанционной формы обучения.

Этот проект должен определить перечень причин и обстоятельств, при которых учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение. А также определить организации, которые будут осуществлять контроль над такой формой обучения.

"В случае наступления обстоятельств, которые делают невозможным посещение учебных заведений, педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии с образовательной программы может временно, не более одного учебного года подряд, применяться форма обучения, определенная положением статьи 26-1 настоящего Закона", - прописано в документе.

Кабинет министров Украины в течение 3 месяцев после опубликования этого Закона должен:

- разработать и утвердить положение о дистанционной форме обучения при обстоятельствах, которые делают невозможным посещение учебных заведений;

- разработать и утвердить перечень и порядок использования специальных ресурсов и средств, которые могут использоваться для дистанционной форме обучения;

- учесть необходимость оборудования школ компьютерной техникой и подключения к интернету для проведения дистанционного обучения.

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В Киевской области из-за коронавируса уже 1547 учеников учатся дистанционно.

14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично перевели на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учеников и учителей.