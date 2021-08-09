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понедельник, 09 августа 2021 18:46

Что делать, чтобы ученые не уезжали из страны - ученый ответил

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Что делать, чтобы ученые не уезжали из страны - ученый ответил
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Александр Солдаткин держал именную стипендию Верховной Рады для разработки и оптимизации новых подходов создания электрохимических мультиферентних биосенсоров. Фото предоставил Александр Солдаткин

В конце июля 12 молодым ученым Национальной академии наук назначили именные стипендии Верховной Рады. Ежемесячно будут получать денежную выплату в размере пяти прожиточных минимумов. Среди стипендиатов доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Александр Солдаткин.

"Получил именную стипендию Верховной Рады для разработки и оптимизации новых подходов создания электрохимических мультиферентних биосенсоров. Эти устройства могут применяться в различных отраслях - медицинской диагностике, для мониторинга окружающей среды, контроля качества продуктов питания, военной области. Наиболее распространенным коммерческим примером ферментных биосенсоров является глюкометр, который используют больные сахарным диабетом. Другой вариант биосенсора - тест-система для определения лактата, применяемые для контроля физических нагрузок в спортивной медицине. Наш отдел занимается разработкой и более сложных биосенсоров. Это позволяет значительно расширить диапазон веществ, что необходимо определять", - рассказал Александр Солдаткин корреспонденту Gazeta.ua

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Для поддержки молодых ученых существуют различные государственные программы, но этого недостаточно, чтобы остановить отток кадров из Украины, говорит он.

"Год назад заработал Национальный фонд исследований Украины со специальными грантами для ученых. Благодаря этому ученые могут получать приличную заработную плату. Но этого недостаточно. Для остановки массового оттока молодежи из страны, необходимо решить проблему жилья. Ведь молодой ученый с минимальной зарплатой в научных учреждениях не в состоянии даже снимать жилье. Обеспечение жильем молодых ученых поощрит их работать именно в научных учреждениях нашего государства ", - поделился Солдаткин.

Австралийские ученые разработали новый безболезненный неинвазивный тест для диабетиков. Он должен облегчить процесс проверки уровня сахара в крови. Тест использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне. Ученые надеются, что теперь можно будет отказаться от прокалывания пальца для измерения сахара.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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