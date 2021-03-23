Clubhouse запустят для Android фото: exame.com

Вскоре соцсеть Clubhouse получит версию для Android. Пока она работает только для iOS.

Еще в январе команда сообщала, что начнет работу над приложением. Версию для Android планируют запустить к концу весны или летом 2021 года, сообщает Pingvin.Pro.

Clubhouse планирует внести несколько изменений. Речь идет о доработке ленты активности, инструментов, которые позволят пользователям больше контролировать свои push-уведомления, и запуск дополнительных функций персонализации. Например, отображение пользователям персонализированного списка предлагаемых комнат, которые появляются на экране при первом запуске программы.

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Рассматривают также вопрос отказа от приглашений, по которым многие пользователи не могут завершить регистрацию и присоединиться к приложению. Из-за таких правил некоторые люди даже продавали приглашения через OLX.

Компания считает, что подобные улучшения необходимые для успеха приложения.

Соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси продал первый твит за $2,9 млн.