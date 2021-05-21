Clubhouse на Android заработал в Украине

Сервис голосовых чатов официально работает в Украине. Фото: pexels.com

21 мая Android-версия приложения Clubhouse заработала в Украине.

Скачать приложение можно по ссылке.

Компания ограничила доступ пользователей, которые ранее нашли способ установить iOS-версию на Android. Проблемы возникли у тех, кто сменил устройство Apple на Android. Ибо одного аккаунта может быть привязан один номер телефона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google представила обновленную операционную систему для смартфонов

Голосовой чат Clubhouse запустили в апреле 2020 года. До этого сервис официально работал исключительно через приложение для iOS.

20 мая компания Opera представила новый мобильный браузер Opera GX Mobile. Он будет новым продуктом в экосистеме Opera GX, в которой до этого был десктопный геймерский браузер Opera GX.