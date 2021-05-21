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пятница, 21 мая 2021 19:46

Clubhouse на Android заработал в Украине

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Clubhouse на Android заработал в Украине
Сервис голосовых чатов официально работает в Украине. Фото: pexels.com

21 мая Android-версия приложения Clubhouse заработала в Украине.

Скачать приложение можно по ссылке.

Компания ограничила доступ пользователей, которые ранее нашли способ установить iOS-версию на Android. Проблемы возникли у тех, кто сменил устройство Apple на Android. Ибо одного аккаунта может быть привязан один номер телефона.

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Голосовой чат Clubhouse запустили в апреле 2020 года. До этого сервис официально работал исключительно через приложение для iOS.

20 мая компания Opera представила новый мобильный браузер Opera GX Mobile. Он будет новым продуктом в экосистеме Opera GX, в которой до этого был десктопный геймерский браузер Opera GX.

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Дата
21
мая

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