Clubhouse на Android заработал в Украине

21 мая Android-версия приложения Clubhouse заработала в Украине.
Скачать приложение можно по ссылке.
Компания ограничила доступ пользователей, которые ранее нашли способ установить iOS-версию на Android. Проблемы возникли у тех, кто сменил устройство Apple на Android. Ибо одного аккаунта может быть привязан один номер телефона.
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Голосовой чат Clubhouse запустили в апреле 2020 года. До этого сервис официально работал исключительно через приложение для iOS.
20 мая компания Opera представила новый мобильный браузер Opera GX Mobile. Он будет новым продуктом в экосистеме Opera GX, в которой до этого был десктопный геймерский браузер Opera GX.
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