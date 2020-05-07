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четверг, 07 мая 2020 15:38

Чип NFC сможет зарядить ваш девайс

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Чип NFC сможет зарядить ваш девайс
Чип НФС сможет заряжать девайсы. Фото: idej.net

Международная организация NFC Forum, которая занимается стандартизацией технологии NFC, одобрила спецификацию Wireless Charging Specification.

Эта спецификация позволит беспроводным способом заряжать девайсы через NFC, сообщили в Сhina review.

Передаваемая мощность составит до 1 Вт. В первую очередь спецификация коснется компактных устройств: смарт-часов, спортивных браслетов и наушников. Также возможно будет заряжать таким способом устройства умного дома.

Спецификацией Wireless Charging Specification предусмотрена возможность использования одной антенны и для передачи данных, и для передачи энергии. WCL применяет базовую частоту 13,56 МГц и канал связи NFC для управления передачей питания.

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