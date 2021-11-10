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среда, 10 ноября 2021 10:01

Цифры впечатляют: посчитали количество отходов, появившихся в пандемию

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По состоянию на конец августа текущего года количество мусора в мире из-за Covid-пандемии увеличилось до 8,4 млн т. Пандемия привела к увеличению спроса на одноразовые пластмассы, что усиливает давление на неконтролируемую глобальную проблему пластиковых отходов.

Большинство отходов связаны с коронавирусными госпиталями, говорится в исследовании на сайте научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. На Covid-больницы приходится более 87% всех отходов.

"Речь о масках, перчатках, тест-системах для определения коронавируса и их упаковках. К загрязнению окружающей среды также привели одноразовые упаковки для товаров. Спрос на них повысился с популярностью онлайн-покупок во время пандемии", - говорится в сообщении.

Автор: pnas.org
  25% отходов, связанных с пандемией, приходится на Северную и Южную Америку
25% отходов, связанных с пандемией, приходится на Северную и Южную Америку

Ученые выяснили, что 25% таких отходов приходятся на Северную и Южную Америку, 46% - на Азию, 24% - на Европу. 25 тыс. т пластика попадет в мировой океан, а около 71% дополнительных отходов, сбрасываемых в океан, попадут на пляжи уже до конца 2021 года. Только в течение 2020-го в него попало не менее 1,56 млн медицинских масок.

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Загрязнение планеты пластиком - одно из крупнейших вызовов для экологии. Согласно отчету проекта The Pew Charitable Trusts к 2040-му в мировой океан будет ежегодно попадать 29 млн т пластика, что приравнивается к 50 кг на каждый метр береговой линии на планете.

Ученые создали суперфермент, разлагающий пластик в шесть раз быстрее, чем раньше было возможно. Изобретение может ускорить переработку пластиковых отходов. Новые ферменты производят бактерии, которые питаются пластиком.

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Дата
10
ноября

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