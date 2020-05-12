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вторник, 12 мая 2020 14:34

Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника

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Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника
Церковь может быть и онлайн. Фото: unn.com.ua

12 мая 2004 года в англиканской церкви официально появилась должность веб-священника. Он печется приходом, который существует исключительно в Интернете.

Англиканская церковь считается формой протестантизма, но без ключевой фигуры, как то Мартин Лютер, Джон Нокс, Жан Кальвин в протестантизме. Некоторые считают англиканство самостоятельным течением в христианстве. В рамках учения существует несколько направлений: евангелизм, либеральные христиане и англо-католицизм.

Чтобы стать веб-священником, необходимо пройти ту же процедуру, как и для обычного священника. Каждый желающий получить соответствующий сан в Церкви Англии должен выразить в письменной форме согласие со священными писаниями: "Тридцатью девяти статьями", Книгой общих молитв, а также принести клятвы верности монарху как главе Церкви и канонического послушания епископу.

При назначении на должность священников в Англии продолжает действовать средневековая традиция, согласно которой во многих случаях кандидатура на должность священника выдвигается так называемыми патронами, которыми могут быть британский монарх, министры правительства, авторитетные представители местной аристократии, а также университеты и кафедральные соборы.

Веб-священники, которые получили эту должность, должны каждое воскресенье проводить для своего прихода служения, а также выполнять и все остальные, предусмотренные саном, обязанности.

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Десятинную церковь освятили 12 мая 996 года. Она стала первым каменным христианским храмом в Киевской Руси.

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Дата
12
мая

Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника

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