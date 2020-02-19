Через два года туристы будут летать в космос

Космонавты полетят на корабле Crew Dragon, но не будут пересекаться с МКС. Фото: eimg.pravda.com

SpaceX договорилась с Space Adventures о коммерческих полетах в космос.

В первом полете примут участие четыре человека, сообщили в Space Adventures.

Космонавты полетят на корабле Crew Dragon, но не будут пересекатся с МКС.

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Они будут находиться в свободном полете на орбите планеты. Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 - середине 2022 года. Цена билета пока неизвестна.

"Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией".

Боб Бенкен и Дуг Херли могут стать первыми астронавтами, которые осуществят полет на коммерческом космическом корабле Crew Dragon. SpaceX планирует отправить их в космос этой весной.