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Через 20 лет весь юг Украины может превратиться в Олешковские пески – Евгений Дикий

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Через 20 лет весь юг Украины может превратиться в Олешковские пески – Евгений Дикий
Евгений Дикий: "Наши люди заметили – климат в последние годы совсем другой. Причина – плюс один градус средней годовой температуры. В районе станции "Вернадский" потеплело на три градуса. Мы можем предусмотреть изменения климата. Прогнозы в целом очень плохие. Потепление даже не сбавляет темпа. Напротив – мы все еще в фазе его ускорения. Это ужасно". Фото: Сергей Старостенко

Мировой океан превращается в главный источник добычи ресурсов, в котором может принять участие Украина благодаря антарктическим исследованиям. Полярная станция "Вернадский" фиксирует рост темпов глобального потепления. Причерноморским степям Украины грозит превращение в пустыню.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказывает директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Один из основных научных интересов Украины в Антарктиде – морская геология, исследование донных осадков, сообщает ученый.

"Живем в любопытное время, – говорит он. – На суше практически все ресурсы разведаны, поделены и в значительной степени добыты. Космические еще недоступны. Основная арена, куда идет крупный бизнес, – Мировой океан. В ближайшие несколько лет ожидается революция мирового рынка гаджетов. Каждый из них содержит несколько редкоземельных металлов. Их очень мало. 80 процентов месторождений на суше контролирует Китай. В следующем году Япония начинает добычу из донных глин Тихого океана. Монополия ломается, перестраивается весь гаджетный рынок. И мы можем найти свое место в этих процессах".

Возникает много других задач, одни постоянные, другие на отдельные сезоны, рассказывает Дикий.

"Станция "Вернадский" и ледокол "Ноосфера" не являются ресурсами, которые используются только работниками Антарктического центра. Мы операторы открытой платформы, на которой могут работать учёные любого института или университета Украины. Сейчас через Атлантику на "Ноосфере" пошли шесть ученых – те, кто может проводить исследования на переходе, без остановки судна. Среди них – ни одного работника нашего центра. Поэтому я один сейчас не могу обозначить весь спектр исследований, потому что не я буду его формировать, а целое научное сообщество", – говорит он.

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В полярных регионах потепление происходит гораздо быстрее, чем в наших широтах, отмечает ученый.

"Наши люди заметили – климат в последние годы совсем другой. Причина – плюс один градус средней годовой температуры. В районе станции "Вернадский" потеплело на три градуса. Мы можем предусмотреть изменения климата. Прогнозы в целом очень плохие. Потепление даже не сбавляет темпа. Напротив – мы все еще в фазе его ускорения. Это ужасно", – говорит он.

В Украине климат будет становиться все более континентальным, с резкими скачками температуры, прогнозирует Дикий.

"Мы и так вододефицитная страна. У нас наименьшее количество воды на душу населения из всех стран Европы. В причерноморских степях – уникальный чернозем. Мы привыкли считать его вечным ресурсом. Олешковские пески – кусочек пустыни среди Украины. Это прикольно, но это не естественное образование. Это бывшие черноземы, которые так распахали, что их ветром снесло. Чем суше становится – тем легче идет выветривание почвы. Еще один эффект глобального потепления – усиление ветров. Через 20 лет весь юг Украины может стать Олешковскими песками", – говорит он.

Мы не можем остановить изменения климата, но должны адаптироваться к ним, отмечает ученый.

"Надо переходить с привычного орошения на капельное, как в Израиле. Думать, какие культуры растить в новом климате. И главное – отказываться от традиционной вспашки, которая является смертельной в этих условиях. Усваивать безотвальные методы. Технологии есть, жить с этим можно. Но об этом нужно подумать уже сейчас. И один из парадоксов нашего глобального мира, что это лучше видно с точки зрения Антарктиды, чем здесь вблизи", – заключает он.

Полное интервью с Евгением Диким читайте в журнале "Країна" за 10 февраля.

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В Гренландии 21 декабря зафиксирована необычайно высокая температура +8,3°С. Для таких высоких широт – это настоящая аномалия. Особенно с учетом холодного периода года и того факта, что в Гренландии царит полярная ночь.

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