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четверг, 01 апреля 2021 16:56

Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили

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Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили
Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили фото: iXBT.com

Цена на iPhone 12 Pro уменьшилась на 3 тыс. 500 грн. Теперь он будет стоить 37 тыс. 799 грн за 128 Гб встроенного хранилища.

Стали дешевле и другие конфигурации памяти. Версия на 256 Гб стоит 41 тыс. 799 грн, а на 512 Гб - 47 тыс. 799 грн, информирует iTechua.

Новую линию iPhone 12 компания Apple представила в прошлом году. Однако в продаже она появилась несколько позже и сразу стала дефицитной.

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Вся серия, включая крупнейший в истории 6,7 дюймовый iPhone 12 Pro Max, получила новые OLED-панели со сверхпрочным стеклом Ceramic Shield, которое лучше защищает смартфон от царапин. Нынешние аксессуары получили обновленный корпус в стиле iPhone 4 и iPhone 5.

Американская компания Apple планирует построить масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии. Его разместят в Центральной Калифорнии.

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