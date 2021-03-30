В Украине появятся сертифицированные сервисные центры Apple фото: mac.org.ua

Американская компания Apple планирует расширить свою программу независимых сервисных центров (IRP) на все страны, в которых продают продукцию компании. В перечень стран также попала Украина.

Программу запустили в 2019 году, а затем распространили в Европе и Канаде, сообщает Лига.Teach.

IRP дает сервисным центрам по ремонту техники доступ к оригинальным запчастям Apple, инструментам, инструкциям по ремонту и диагностике.

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Сейчас зарегистрировали более 1500 пунктов в США, Канаде и Европе. На этой неделе в список попадут еще 38 стран, в том числе Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Россия и другие. Ряд других стран, среди которых Украина, смогут присоединится к программе в течение года.

Участие в IRP является бесплатным, однако кандидатам-компаниям необходимо соответствовать требованиям Apple. Например, название фирмы или веб-страницы не должно содержать товарный знак Apple, бизнес должен быть зарегистрирован, а для получения сертификата на ремонт продуктов Apple нужно сдать экзамен в авторизованных центрах тестирования.

Проверить компанию на предмет участия в программе IRP можно на сайте. Также можно подать заявку на участие в программе.

Недавно в приложении Viber появилось обновление. Добавили еще одну функцию, которую давно используют в мессенджере Telegram.