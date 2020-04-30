Буллинг в отношении учителей: как педагогу защититься от насилия

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В связи с переходом учащихся на дистанционное обучение за последний месяц учителя начали массово становиться жертвами буллинга со стороны детей.

Еще 20 лет назад родители практически не вмешивались в учебный процесс, - говорит Gazeta.ua врач-психолог, член Ассоциации коррекционных педагогов Украины Наталья Липка. Рассказывает о том, почему возникает буллинг по отношению к учителям.

В этот период учитель имел значительно больший авторитет, чем сейчас. Тогда мама и папа школьника считались с мнением педагога, принимали во внимание его замечания и прислушивались к советам по обучению и воспитанию малыша. Теперь отношение родителей к учителям кардинально изменилось. Они перестали уважать преподавателей, больше не считаются с их поучениями, а некоторые вовсе считают педагога своей прислугой, которая должна забавлять детей, пока те на работе. Школьник видит такое отношение мамы и папы к учителю, как результат, он начинает вести себя аналогичным образом.

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Могут причиной такого негативного поведения ребенка по отношению к учителю стать его друзья?

Конечно. Чаще всего такие школьники только притворяются друзьями. Они ищут себе жертву, обычно ею становится один из одноклассников, которого убеждают, что срывать урок или насмехаться над учителем - это круто. И если новый человек хочет влиться в компанию, то ему необходимо делать всевозможные неправильные и неприятные для педагога вещи. В результате страдают именно учителя. В такой ситуации нужно объяснить ребенку, которого используют, кто такие настоящие товарищи. Спросить школьника помогают ли ему и поддерживают ли его новые друзья или только смеются над ним. Как результат, школьник перестанет общаться с новыми "токсичными" друзьями и прекратит оказывать буллинг по отношению к учителю.

Почему при дистанционном обучении буллинг по отношению к учителям стал массовым?

Есть несколько причин. Многие дети думают, что они "выйдут сухими" из сложившейся ситуации. И их действительно никак нельзя наказать, потому что они несовершеннолетние. Учителя также не знают, как правильно поступать, ведь теперь школьник не находится рядом, его невозможно вызвать после уроков и провести наедине воспитательную беседу. Однако самой большой проблемой является поведение родителей. Во время карантина весь контроль за ребенком лег на их плечи. У мамы с папой больше нет разгрузки, которое они получали, когда их малыш ходил в школу. Как результат, родители становятся более раздраженными, хуже контролируют свои эмоции. Вместо того, чтобы спокойно решить какую-то проблему, возникающую у школьника с обучением, они в его присутствии начинают критиковать систему образования и учителей. Именно их комментарии дают зеленый свет и побуждают ребенка позже поливать грязью педагога. Чтобы этого избежать родителям необходимо прекратить плохо высказываться о педагогах при своих детях.

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Получается, что основная проблема в родителях?

В связи с тем, что родители вынуждены практически весь день проводить с детьми, последние их сильно изнуряют. Тогда мама и папа пытаются отгородиться от школьника, стараются проводить с ним как можно меньше времени. Большинству просто не хватает терпения и навыков все время контролировать и воспитывать свое чадо. В конечном итоге ребенок начинает скучать и у него возникает эмоциональный голод. Чтобы это компенсировать малыш берется травить своего учителя, ведь он единственный, кто обращает на него внимание. Также родителям необходимо следить за тем, что смотрят и в какие игры играют школьники. Ведь много негатива они получают еще и оттуда.

Как действовать учителю, если против него оказывают буллинг?

Сейчас педагога чаще всего начинают травить во время онлайн уроков. Если ребенок, например, начинает нецензурно выражаться и на замечания он не реагирует, тогда учителю нужно выключить ему звук. Также обидчика можно полностью отключить с конференции. Если это не помогает и школьник повторно подключился, тогда стоит завершить урок. Все время можно записывать видео поведения ребенка. После надо позвонить дирекции школы и психологу. Последний должен записать все, что произошло во время занятия. Если на одного учащегося составят минимум три протокола - это станет основанием, чтобы к делу привлекали ювенальную полицию. Последних должен вызывать именно директор.

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Стоит ли в такой ситуации подключать родителей?

Конечно. После того, как все показания учителя запротоколируют, нужно звонить родителям и объяснять ситуацию, которая возникла и чем это грозит им и их малышу. Необходимо, чтобы мама или папа провели со школьником воспитательную беседу. Как вариант, можно попросить, чтобы хотя бы один из родителей был рядом с учеником во время всех последующих уроков. Обычно этого достаточно, чтобы ребенок больше не оказывал буллинга против одного из учителей. Со школьником после того, как он оказывал буллинг в одиночестве разговаривать не стоит. Ребенок просто начнет оправдываться и вряд ли признает свою вину.

Как после такой ситуации учителю вернуть авторитет среди детей?

Самое важное, чтобы педагог пресекал любые признаки буллинга сразу же, не дав ситуации развиться. Если будет всего один или два случая травли, однако с обидчиком все уладят, то другие также это почувствуют и буллинга против учителя больше не будут оказывать. Однако, если авторитет все же пошатнулся, тогда педагогу необходимо менять стиль преподавания. То есть меньше рассказывать, а заставлять учеников больше выполнять практические работы. Необходимо, чтобы школьники как можно больше мыслили над предметом. Также можно чаще давать детям различные тесты или самостоятельные работы. Именно в этот период они фокусируют все внимание на изученном материале, а не на учителе.

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Какие последствия для учителя над которым оказывали буллинг?

Из-за повышенного волнения человек начинает терять как психологическое, так и физическое здоровье. Педагог избавляется от равновесия, ему сложно принимать решения, проводить занятия, ведь все время беспокоит смятение. Если над учителем оказали буллинг, ему ни в коем случае нельзя это скрывать. Необходимо рассказать о ситуации любому человеку, которому он доверяет. Это может быть коллега, кто-то из родных, а лучше всего - психолог. Когда человек говорит о своей проблеме, в его мозгу задействуются аналитические центры. Он начинает лучше воспринимать обстоятельства и ему значительно проще найти решения. После ему также будет легче справиться с эмоциями и тревогой.

Буллинг - одна из разновидностей насилия, который применяется преимущественно в коллективах с целью личного самоутверждения "булера" за счет систематического унижения "жертвы". Существует физический, психологический, экономический, сексуальный и кибербуллинг. Школьной среды касаются прежде всего первые два вида. Так, физический буллинг чаще всего проявляется в таких формах как избиение, пощечины или толкания. Психологический - в вербальной травле: предоставление прозвищ, обзывание, распространение сплетен. В статье 53 Закона Украины "Об образовании" сказано, что соискатели образования - ученики - обязаны уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса, соблюдать этические нормы.