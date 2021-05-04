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вторник, 04 мая 2021 21:30

Британцы первыми вырастили черную икру в лаборатории

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  Искусственно выращенная черная икра имеет вкус и состав нутриентов, идентичный натуральной
Искусственно выращенная черная икра имеет вкус и состав нутриентов, идентичный натуральной

Британская компания создала первую в мире лабораторно выращенную "лояльную" икру с идентичным натуральной составом нутриентов и вкусом.

Exmoor Caviar известна миру как ферма по выращиванию икры осетровых, где условия обитания рыб максимально приближены к естественным. Сейчас компания поставляет свою продукцию в отеле и более 80 ресторанов с "мишленовских звездами".

Для получения "икры по ядерному синтезу", забирают белки и липиды с икорным мешков и путем сферификации выращивают продукт икры - фактически фальшивую икру, изготовленную из настоящей. Она может появиться на полках супермаркетов в ближайшие месяцы.

"Икра слияния" изготавливается из тех же белков и липидов в биореакторе для получения белкового порошка.

"Икра, выращенная на клетках" формируется из клеток осетровых, помещенных в биореактор с гормонами.

Планируется, что две последние выйдут на рынок в течение нескольких последующих лет.

По словам Кеннета Беннинг, генеральный директор компании, продукт должен стоить дешевле свой естественный аналог благодаря возможности производить большие объемы за короткий срок.

Клеточная технология позволяет изготавливать икринки соответствующего размера, чем больше - тем желаннее.

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В компании планируют воссоздать различные типы икры, например белуги и других видов рыб, находящихся под угрозой исчезновения.

Поскольку продукт богат витаминами, незаменимыми аминокислотами и антиоксидантами, лабораторно выращенная икра в ближайшее время может стать функциональной едой для массового рынка. По данным аналитиков, общество готово платить за экологическую продукцию больше.

Икра содержит витамины A, B, C, D, полезные аминокислоты, минералы, лецитин и фолиевую кислоту. Лецитин помогает выводить холестерин и питает нервные клетки, фолиевая кислота борется с анемией. Ее жирные кислоты полезны для сердечно-сосудистой системы, поскольку улучшают кровообращение и снижают риск образования тромбов. Этот продукт рекомендуют людям, которые нуждаются в витаминах, а также кормящим матерям и детям.

agroter.com.ua
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04
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