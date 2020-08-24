Больные на COVID-19 могут быть заразными гораздо раньше, чем предполагалось - ученые

Швейцарские ученые пришли к выводу, что инфицированные коронавирусом люди, которые еще не имеют никаких симптомов COVID-19, могут быть заразными гораздо раньше, чем предполагалось.

До сих пор считалось, что инфицированные коронавирусом люди становятся заразными за один-два дня до того, как у них начнут проявляться первые симптомы заболевания. Такая же оценка, в частности, содержится и в информации о COVID-19 на сайте немецкого Института Роберта Коха (RKI). Вполне вероятно, что эти сроки теперь придется пересмотреть, пишет ТСН.

Ученые Федеральной высшей технической школы Цюриха (ETH) в Швейцарии еще в начале августа обнародовали в медицинском журнале Swiss Medical Weekly собственное исследование, заключением которого является то, что инфицированные коронавирусом люди начинают представлять опасность для людей вокруг гораздо раньше.

"Если нужно установить 90 процентов заражений, которые произошли до появления симптомов, тогда необходимо отследить контакты, которые были у человека за четыре дня до этого", - объясняет один из авторов исследования Петер Ашкрофт.



"Проведенный нами анализ показал, что инфицированные могут передавать вирус за пять-шесть дней до начала болезни", - добавил ученый.

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Украина за минувшие сутки оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев Covid-19. Лидерами антирейтинга является Россия - 4921 заражения за минувшие сутки, Франция - 3602, Украина - 2328, Велокобритания - 1288, Румыния - 1189. В ответном мировом антирейтинге Украина находится на 12-м месте.