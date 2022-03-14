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понедельник, 14 марта 2022 10:19

Asus уходит из России

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Asus уходит из России
Фото: ASUS

Тайваньский производитель компьютерной электроники Asus прекращает свою деятельность в России. Тайвань "поддерживает другие демократии", в связи с чем и приняли меры против России.

Об этом сообщила министр экономики Ван Мэй-Хуа, пишет Gazeta.ua со ссылкой на Reuters.

Мэй-Хуа добавила, что в данный момент они занимаются скорейшей "эвакуации российского бизнеса и персонала", а также подчеркнула, что компания будет в целом заботиться о своей репутации.

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Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров публично обратился к председателю правления ASUS Джонни Ши с призывом прекратить деятельность в России.

"Россияне не имеют морального права пользоваться вашими блестящими технологиями. Они для мира, а не для войны", – заявил Федоров.

Глава министерства экономики Тайваня, комментируя это письмо журналистам в кулуарах парламента, сказала, что ASUS наверняка учтет свою репутацию и разработает план по выходу с российского рынка.

Компания Asus, основанная в 1989 году, является известным на весь мир производителем материнских плат, компьютеров, мониторов, видеокарт, маршрутизаторов и других цифровых устройств.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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