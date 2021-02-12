Астроном зафиксировал необычное явление

Фото: Сергей Кудь-Сверчков

Астронавту удалось зафиксировать природное явление, которое называется сирокко. Он это сделал на борту Международной космической станции.

Соответствующие фотографии Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в Twitter.

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Сирокко - это сильный теплый ветер, дующий из Сахары в страны Средиземноморья.

"Думаю, многие уже видел в сети кадры из Франции, где за песчаной бури небо становится бежевого цвета. А вот такой вид этого из космоса с борта Международной космической станции. Такое необычное природное явление вызвал мощный ветер, принесший из пустыни Сахары много песка", - написал космонавт.

Остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток нашли международные астрономы в центре галактики Млечный Путь. Ранее благодаря информации космической рентгеновской обсерватории "Чандра" эту звезду считали остатками гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая.