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понедельник, 12 апреля 2021 16:32

Apple скрестит ТВ-приставку и умную колонку

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Apple скрестит ТВ-приставку и умную колонку
Apple скрестит ТВ-приставку и умную колонку фото: ITHome

Корпорация Apple работает над созданием новой телевизионной приставки Apple TV. Она будет иметь функциональность умной колонки и получит встроенную камеру для видеозвонков.

В 2020 году корпорация объединила команды разработчиков Apple TV и HomePod. Гибридный продукт станет их плодом совместного творчества, сообщает iXBT.com.

За счет динамиков, заимствованных в HomePod, приставка сможет самостоятельно воспроизводить музыку. Встроенные микрофоны обеспечат работоспособность голосового помощника Siri, а встроенная камера позволит проводить видеоконференции.

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Apple TV находится на ранней стадии разработки. По предварительным данным, в серийный продукт она превратится в 2022 году.

Компания Xiaomi представила 2-е поколение умной колонки Xiaomi Mi AI Speaker. Она имеет лучшее качество звука и расширенные возможности для связи с другими девайсами экосистемы IoT от Xiaomi. Устройство имеет 6 микрофонов, а также поддержку объединения 2 и более колонок для создания объемного звука в помещении.

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