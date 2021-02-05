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воскресенье, 07 февраля 2021 18:47

Apple разрабатывает уникальную зарядку

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Apple разрабатывает уникальную зарядку
Центр кабеля останется гибким. Фото: pixabay.com

Компания Apple работает над созданием новых проводных зарядных устройств для iPhone.

Провода в таких зарядках будут служить дольше. В Управление по патентам и товарным знакам США в четверг подали документ, в котором указано, что новый кабель будет иметь такую ​​же толщину, но другой уровень жесткости, пишет Daily Mail.

Оба конца кабеля, наиболее склонны к физическим повреждениям и истиранию, будут очень жесткими. Центр кабеля останется гибким.

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"Хорошо известно, что изгиб кабеля у точки подключения может вызвать напряжение в соединениях проводов, что может привести к выходу кабеля из строя", - отмечают в компании.

Жесткий материал создает локальное увеличение сопротивления кабеля, тем самым уменьшая нагрузку на соединение проводов.

Несмотря на патентную заявку, Apple все еще может полностью отказаться от зарядного устройства, чтобы освободить место для беспроводной зарядки.

Apple уже отказались от аксессуаров для iPhone, которые ранее входили в комплект.

iPhone 11, выпущенный в 2019 году, продавался с проводными наушниками EarPods, кабель USB-Lightning и адаптером питания USB мощностью 5 Вт.

Но iPhone 12, представили в октябре прошлого года, в комплекте имел только кабель USB to Lightning.

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