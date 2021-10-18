Apple презентовала новинки

Новые наушники от Apple / Скриншот Apple

Компания Apple представила новые наушники AirPods 3 и новый MacBook Pro.

Наушники AirPods 3 внешне похожи на AirPods Pro, но без резиновых насадок. Разработчики обещают качественный звук, и защиту от воды и пота. Они будут стоить $179. Трансляция презентации состоялась на канале Apple в YouTube.

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Ноутбук MacBook Pro доступен в двух версиях - с дисплеями на 14 и на 16 дюймов. Рамки экрана значительно сузили, чтобы расширить размер дисплея. Также в ноутбуках будет FaceID и они будут поддерживать до 64 Гб оперативной памяти. Разработчики обещают более длительное время работы - до 21 часа без подзарядки. Стоимость $1999 $ и $2499 соответственно.

С мая 2018 года в Украине работает популярный платежный сервис Apple Pay. Для доступа в Apple Pay нужен только смартфон.