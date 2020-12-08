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вторник, 08 декабря 2020 17:13

Apple представила наушники нового поколения - назвали стоимость

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Apple представила наушники нового поколения - назвали стоимость
Цена новых наушников выше стоимость моделей iPhone и iPad начального уровня. Фото: Ціна нових навушників вища за вартість моделей iPhone та iPad початкового рівня. Фото: @ijustine

8 октября Apple Inc представила наушники нового поколения AirPods Max с ушной гарнитурой.

Новые AirPods смогут работать до 20 ч. без дополнительного заряда, сообщила компания, сообщает Reuters.

Первые поставки товара планируют начать уже со следующего вторника.

AirPods Max будут соревноваться с высококлассными наушниками Bose's Noise Canceling. Этот девайс за праздничными скидками продают за $340.

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Стоимость новых наушников Apple будет стартовать от $549. Цена выше стоимости моделей iPhone и iPad начального уровня.

Компания также заявила, что стоимость AirPods и AirPods Pro останется неизменной - $159 и $249 соответственно.

На презентации сообщили, что Apple Fitness+, подписку на фитнес в размере $10 за месяц, запустят с 14 декабря.

По данным последних отчетов компании, спрос на аксессуары значительно увеличился. 2020 года их продажи выросли на 16% - до $53,8 млрд, тогда как продажи iPhone - на 3% - до $137,8 млрд.

В октябре Apple выпустила на рынок свою новую линейку iPhone с поддержкой 5G. Презентацию задержали на месяц из-за пандемии

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