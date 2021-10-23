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воскресенье, 24 октября 2021 01:45

Американские ученые объяснили уменьшение мозга современного человека

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Американские ученые объяснили уменьшение мозга современного человека
Ученые из США выяснили, что человеческий мозг дважды резко увеличился в размерах. Фото: Pixabay

Ученые из США выяснили, что человеческий мозг дважды резко увеличился в размерах, а затем снова уменьшился в связи с расширением коллективного разума в человеческих сообществах. Об этом сообщает SciTechDaily.

Американские ученые провели анализ 985 ископаемых и современных черепов человека, который подтвердил, что человеческий мозг резко увеличился в размерах 2,1 и 1,5 миллиона лет назад, а затем три тысячи лет назад снова уменьшился.

"Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов", – заявил один из авторов статьи доктор Джереми Де Сильва из Дартмутского колледжа.

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Объяснение этому факту нашли в процессе изучения размеров и структуры колоний муравьев. Выяснилось, что мозг муравьев в высокоорганизованных колониях меньше в отношении к размерам тела, чем в низкоорганизованных.

По мнению ученых, мозг насекомых в высокоорганизованных сообществах уменьшился в размерах, чтобы стать более энергоэффективным. Несмотря на то, что структура сообществ муравьев и современных людей во многом отличаются, у них существуют общие социальные черты, в частности групповое принятие решений, разделение труда и совместное производство продуктов питания. Такие особенности появились в группах людей примерно на рубеже плейстоцена и голоцена, когда древние люди перешли к племенному социальному укладу.

Ученые пришли к выводу, что кофе благоприятно сказывается в лечении некоторых заболеваний.

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