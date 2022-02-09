5 технологий будущего, которыми удивил Китай на Олимпиаде

Цифровые технологии регулируют повседневную жизнь в Китае гораздо больше, чем в других странах — от продвинутой системы видеокамер с распознаванием лиц до мобильных приложений, блокирующих доступ к публичным пространствам тем, кто контактировал с больными ковидом.

Начавшиеся в Пекине зимние Олимпийские игры — очередной повод стране продемонстрировать всему миру свои технологические достижения.

Пекин принимает вторые Игры за время пандемии в "замкнутом цикле", герметичной и ограниченной зоне - от аэропорта до арены, разворачивая сонмы роботов и беспрецедентные уровни отслеживания и надзора за состоянием здоровья. Около 3000 спортсменов, а также тысячи других участников, включая тренеров, персонал и СМИ, будут внутри олимпийского "пузыря".

"Игры показывают высокотехнологичные инновации на каждой ступени - от искусственного интеллекта до интернет-инфраструктуры, и даже до нового способа охлаждения льда", пишет Rest of World.

Вот подборка пяти используемых на Олимпиаде технологий, которые останутся в жизни китайцев и после ее завершения.

1. Роботы

Олимпийский поселок населен сотнями роботов, помогающих поддерживать дистанцию ​​между приезжими спортсменами и местным персоналом. Они делают все: от доставки упаковок до переворачивания на сковороде котлет для гамбургеров. Роботы помогают спортсменам оказывать медицинскую помощь, собирать мусор и раздавать антисептик для рук. Они сканируют воздух на наличие частиц Covid-19 и дезинфицируют помещение. Отряд из 120 роботов доступен для обслуживания 24/7 в столовой медиа-зоны.

Работы также работают на городских улицах и в университетских кампусах, чтобы доставлять пакеты, а в местах мероприятий и гостиницах - для предоставления услуг гостям.

Автор: НОК Украины Олимпийский поселок под Пекином расположен на площади 386 тыс. кв. м и состоит из трех зон: для проживания, тренировок и отдыха. В общей сложности это 20 зданий оранжевого, серебристого и белого цвета от 13 до 17 этажей

2. Приложение "My 2022"

Все, кто находится в "пузыре" Олимпийских игр - и спортсмены, и средства массовой информации, и зрители - должны пользоваться специально разработанным приложением "My 2022". Попадая в Олимпийскую деревню, участники проходят ежедневное ПЦР-тестирование. Приложение отслеживает данные о состоянии здоровья участников, таких как информация о прививках, а также результаты ежедневных тестов.

Автор: App Store Приложение "My 2022" собирает информацию пользователей и делится ими с третьими сторонами

Чтобы покинуть свои комнаты и передвигаться между заведениями, все внутри олимпийского "пузыря" должны получить зеленый сигнал о негативных результатах ПЦР в течение предыдущих 24 часов, отсканировав свои пропуска. Система напоминает метод QR-кодов, по которым жители Китая передвигались по стране во время пандемии.

Хотя китайские интернет-регулирующие органы декларировали защиту конфиденциальности и ограничение сбора ненужной информации, расследование Citizen Lab показало, что приложение "My 2022" собирает информацию пользователей и делится ими с третьими сторонами, например с техногигантами Китая - Huawei, Xia и iFlytek. Приложение также содержит список ключевых слов, которые могут быть подвергнуты цензуре, включая написаные на тибетском и уйгурском.

3. Smart-кровати

В апартаментах спортсменов установлены матрасы из пены с эффектом памяти, контролирующие дыхание и сердечный ритм. Эти умные кровати предназначены для фиксации "подписи тела" спортсмена и могут даже отправлять отчеты тренерам об изменениях жизненно важных функций.

Когда сотрудникам одной технологической компании из Гуанчжоу дали подушки для офисных кресел, которые могли контролировать их жизненные показатели, они обнаружили, что их руководители также использовали технологию для отслеживания их перерывов и рабочего времени. Один сотрудник сравнил чувство постоянного наблюдения на работе с пребыванием в тюрьме.

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4. Технология 5G

5G – на каждом шагу. Хотя западные государства не уверены в безопасности стандарта, на этих Играх не будет другого выбора, кроме как использовать 5G. Технология – в основе коммуникаций внутри олимпийского "пузыря". Она обеспечивает все: от скоростной железной дороги между Пекином и Олимпийским поселком до микроавтобусов без водителя. Поезд оборудован видеостудией высокой четкости с постоянным доступом в интернет даже во время движения через туннели со скоростью 350 км/ч.

Внутри Олимпийского поселка 5G сделает интернет более быстрым для пользователей, которым разрешен доступ к сайтам социальных сетей, обычно заблокированных в Китае. Но оргкомитет Олимпийских игр США предупредил, что онлайн-активность внутри "пузыря", вероятно, будет отслеживаться китайскими властями.

Автор: cgtn.com Вагон поезда оборудован студией, откуда с помощью 5G можно вести прямые эфиры даже на скорости 350 км/ч и в туннелях

5. Цифровой юань

Китай уже несколько лет работает над цифровой валютой. Первые публичные тестирования внутри страны начались в конце позапрошлого года. Однако именно Олимпиада станет первой возможностью для иностранцев опробовать эту технологию. Внутри олимпийского "пузыря" единственными приемлемыми формами оплаты будут наличные, карты Visa и цифровая валюта e-CNY.

Цифровой юань уже принимают в Китае через WeChat, JD.com и Alipay. К ноябрю 2021 года на него уже зарегистрировались по меньшей мере 140 млн человек. Но зарубежные пользователи впервые смогут использовать его в течение Игр. Спортсмены и тренеры смогут рассчитаться с помощью браслетов с помощью e-CNY в Олимпийской деревне.

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Все большее число стран присоединяется к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Сначала об этом сообщили США, затем поддержали Австралия и Новая Зеландия. Впоследствии к протесту присоединились представители Канады и Великобритании. Таким образом, спортсмены этих стран будут участвовать в соревнованиях, а делегации высокопоставленных должностных лиц — не поедут. Такое решение страны было принято в связи с нарушением прав человека в КНР. Главным образом, обеспокоенность вызывает положение более миллиона мусульман-уйгуров, проживающих в автономном регионе Синьцзян. Их содержат в так называемых центрах профессиональной подготовки, проще говоря — в тюрьмах. Кроме этого, их заставляют отказаться от своего языка и культуры.