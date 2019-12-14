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воскресенье, 15 декабря 2019 00:45

5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
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Людям всегда было интересно, как работает разум и каковы причины нашего поведения. Поэтому в начале XX века получила развитие экспериментальная психология.

Исследования изучали целый ряд областей: от поведенческих до социальной динамики и сложных биологических процессов, происходящих в мозге. Результаты исследований поведали многое о человеческом состоянии, благодаря им стало более понятно почему мы ведем себя так или иначе.

Пять самых знаменитых и интригующих экспериментов прошлого века - от самых простых социальных до изучающих сложные поведенческие модели, которые раскрывают то, как работает человеческое подсознание, и сдвигают принятые этические рамки. И главное, все ли вы знаете о себе и на что способен человек на самом деле.

"Эксперимент о повиновении"

 

Этот эксперимент был проведен в 1961 году психологом Стэнли Милгрэмом. Его целью было понять, как далеко могут зайти люди в подчинении авторитетам, даже если приказы от этих авторитетов вредят другим людям.

Участникам эксперимента его представили как исследование влияния боли на память. В опыте участвовали экспериментатор, испытуемый ("учитель") и актер, игравший роль другого испытуемого ("ученика"). Заявлялось, что "ученик" должен заучивать пары слов из длинного списка, а "учитель" — проверять его память и наказывать за каждую ошибку все более сильным электрическим разрядом. Перед началом действа "учитель" получал демонстрационный удар напряжением 45 В. Его также заверяли, что удары током не причинят здоровью "ученика" серьезного вреда. Потом "учитель" уходил в другую комнату, начинал давать "ученику" задачи и при каждой ошибке нажимал на кнопку, якобы дающую удар током (на самом деле актер, игравший "ученика", только делал вид, что получает удары). Начав с 45 В, "учитель" с каждой новой ошибкой должен был увеличивать напряжение на 15 В вплоть до 450 В.

Если "учитель" колебался, прежде чем дать очередной "разряд", экспериментатор заверял его, что берет на себя полную ответственность за происходящее, и говорил: "Продолжайте, пожалуйста. Опыт должен быть доведен до конца. Вы должны это сделать, у вас нет выбора". При этом, однако, он никак не угрожал сомневающемуся "учителю".

В первой версии эксперимента помещение, в котором находился "ученик", было изолировано, и "учитель" не мог его слышать. Только когда сила "удара" достигала 300 вольт (до этого момента дошли все 40 испытуемых, и ни один не остановился раньше), актер-"ученик" начинал биться о стену, и вот это "учитель" слышал. Вскоре "ученик" затихал и переставал отвечать на вопросы.

До самого конца дошли 26 человек. Они, повинуясь приказу, продолжали нажимать кнопку, даже когда "напряжение" достигло 450 В. На шкале их "прибора" значения от 375 до 420 В были помечены надписью "Опасно: сильнейший шок", а отметки 435 и 450 В – просто знаком "ХХХ".

Эксперимент много раз повторяли, проверяли и перепроверяли, слегка варьируя условия (гендерный состав участников, степень давления со стороны экспериментатора, поведение актера-"ученика"). В одной из версий, в частности, когда сила "удара" достигала 150 В, "ученик" начинал жаловаться на сердце и просил прекратить, и "учитель" его слышал. После этого 7 человек из 40 отказались увеличивать "напряжение" далее 150-вольтной отметки, однако до конца – до 450 В – дошли, как ни странно, те же 26 из 40.

Эксперимент Carlsberg

 

Социальный эксперимент проводился датским пивоваренным заводом Carlsberg. Ничего не подозревающая пара входила в переполненный байкерами кинотеатр. Свободно было всего два места рядом с татуированным байкером.

По результатам неофициального эксперимента (он проводился в качестве рекламы продукта), не все пары сели на свободные места: увидев соседа, они тут же покидали зал. Некоторые все же оставались и занимали место, за что их сразу же вознаграждали аплодисментами и бесплатным пивом Carlsberg. Не стоит судить книгу по ее обложке.

"Голубоглазые/кареглазые"

 

В 1968 году после убийства борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга учительница Джейн Эллиот провела для учеников третьего класса двухдневное упражнение "голубоглазые/кареглазые", чтобы показать несправедливость расизма.

Ученики были разделены на две группы по цвету глаз. У обладателей голубых глаз были привилегии в учебном процессе: вторая порция на обед, доступ в новую игровую комнату, лишние пять минут на перемене. Эллиотт разместила голубоглазых учеников на передних рядах класса, кареглазые были отправлены на задние ряды. Она мотивировала подопечных к общению только с одноклассниками из своей группы, советуя им избегать контактов с кареглазыми учениками.

Также представителям двух групп было запрещено пить воду из одного фонтанчика. Кареглазые постоянно подвергались наказанию со стороны учителя, когда не следовали правилам или допускали какие-то ошибки. Эллиотт подчеркивала различия между группами, выделяя достоинства голубоглазых учеников и недостатки кареглазых. На следующий день привилегированными учениками стали кареглазые.

В результате та группа, которая считалась превосходящей, стала лучше учиться. Те же, кто подвергался дискриминации, стали допускать больше ошибок — даже те ученики, которые до эксперимента были отличниками.

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Дым в комнате

 

Для эксперимента в одной комнате были собраны люди, которые заполняли анкету, когда из-под двери вдруг повалил дым. Что бы вы сделали? Вероятнее всего, встали бы и покинули помещение или сообщили об этом ответственному лицу. Теперь представьте себе ту же ситуацию, за исключением того, что вы не одни, с вами еще люди, которых, похоже, совсем не беспокоит дым.

Два нанятых актера должны были вести себя так, как будто ничего не происходит. В итоге только 10% испытуемых покинули комнату или сообщили о дыме. 9 из 10 фактически продолжали работать над анкетой, потирая глаза и отгоняя дым от лица.

Эксперимент показал, что люди реагируют медленнее или вообще не реагируют на чрезвычайные ситуации в присутствии пассивных личностей. Мы сильнее полагаемся на реакцию и поведение других людей, чем на собственные инстинкты. Не стоит думать, что всегда поможет кто-то другой.

Эффект дезинформации

 

В 1974 году Элизабет Лофтус начала изучать эффект дезинформации на примере дорожно-транспортных происшествий. В одном из экспериментов 45 студентам, разделенным на группы по 9 человек, показали видеозапись автомобильной аварии. После каждого видео студенты заполняли опросный лист, первый пункт в котором был сформулирован так: "Дайте отчет об аварии, которую вы только что увидели".

Далее был представлен ряд конкретных вопросов про ДТП. Самый главный вопрос касался скорости автомобилей, представленных на видео. Девятерых человек спросили: "Как быстро двигались автомобили на видео в тот момент, когда они врезались друг в друга?" Остальные испытуемые получили похожий вопрос, но в нем вместо слова "врезались" использовались слова "соприкоснулись", "ударились", "разбились", "стукнулись". При использовании в вопросе слова "разбились" машинам приписывалась наибольшая скорость — 65км/ч. Результатом данного эксперимента стал вывод о том, что форма вопроса влияет на ответ свидетеля. Лофтус сделала предположение, что это связано с изменениями представления в памяти испытуемых.

В 1961 году в Иерусалиме судили Адольфа Эйхмана, непосредственного руководителя массового уничтожения евреев в нацистской Германии. Процесс был важен не только тем, что преступник будет наказан, но и огромным влиянием, которое он оказал на развитие современных представлений о социальном поведении человека. Самое сильное впечатление на наблюдавших за ходом суда произвела линия защиты, выбранная Эйхманом, который упирал на то, что, управляя конвейером смерти, он всего лишь делал свою работу, выполнял приказ и требования законов. И это очень похоже на правду: подсудимый вовсе не производил впечатления чудовища, садиста, маниакального антисемита или патологической личности. Он был невероятно, ужасно нормален.

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