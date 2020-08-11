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вторник, 11 августа 2020 13:56

400-летнюю акулу нашли случайно

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400-летнюю акулу нашли случайно
Гренландские акулы могут жить до 400 лет Фото: National Geographic

11 августа 2016-го исследователи выяснили, что гренландская акула является наиболее долгоживущим позвоночным на Земле.

В ходе изучения гренландских полярных акул команда биологов из Копенгагенского университета и Университета Оксфорда наткнулись на особь, которой более 390 лет.

Ее точный возраст удалось определить благодаря методу радиоуглеродного анализа глаз. В среднем полярные акулы живут около 270 лет. Дольше них живут только некоторые моллюски и кораллы.

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Гренландские акулы одни из самых медленных. Их скорость не превышает 3 км/ч. А благодаря низкой температуре воды и слабому метаболизму акулы растут и стареют очень медленно.

Репродуктивный возраст у соответствующего вида наступает в 156 лет. После они вырастают на несколько сантиметров в год. Кроме этого, они одни из лучших хищников. Таким образом, другие хищники не могут ни съесть их, ни регулировать их численность.

На пляже в Новой Зеландии ученые обнаружили кости древнего пингвина, жившего 55-60 млн лет назад и который является крупнейшим из известных пингвинов.

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Дата
11
августа

400-летнюю акулу нашли случайно

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