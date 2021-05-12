3D-изображение без очков - какими могут быть новые дисплеи Apple

Эта технология предусматривает организацию отображения пикселей. Фото: pixabay.com

Apple работает над новыми гарнитурами дополненной и виртуальной реальности. Однако компания может выпустить смартфон с дисплеем, который позволит выводить 3D- изображение без шлема.

В недавно изданном патенте под названием "Управление дисплеями электронных устройств с разделением экрана" предлагают воссоздать трехмерные изображения на плоском экране iPhone или iPad, передает Daily Mail.

Однако есть сомнения относительно реализации проекта, ведь возможно "размытие движения, смещение яркости или другие неприятные эффекты, которые могут даже вызвать у пользователя головокружение".

Apple предлагает добавить к дисплею вторую, отдельную секцию, которая будет излучать еще один слой точек для создания рядов на главном экране, которые будут чередоваться. Отмечается, что так можно разделить виды изображения для каждого глаза, благодаря чему пользователь увидит трехмерную графику на толстом экране.

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Технология звучит странно, но в патенте есть пример ее использования в реальном мире. Например, 3D-очки, которые дарят посетителям в кинотеатрах.

AppleInsider впервые сообщила о патенте, который был издан Apple, 27 апреля 2021 года. Эта технология предусматривает организацию отображения пикселей. Первая строка должна быть расположена на верхней части дисплея в горизонтальном положении, а вторая группа будет отображаться в нижней части второго дисплея.

20 апреля корпорация Apple провела первую презентацию в 2021 году. Компания анонсировала выход новых продуктов и представила новый цвет iPhone 12. Смартфон можно будет приобрести в фиолетовом окрасе.