3 основных тенденции в программировании в 2022 году

В технологическом секторе необходимо оставаться на вершине тенденций. Быстрый темп инноваций делает эту сферу очень изменчивой, а технологии часто появляются и исчезают с большой скоростью.
Какие конкретные области станут самыми горячими темами в этом году?
Вот наши прогнозы относительно пяти основных тенденций в программировании на 2022 год.
1.Рост метавселенной
Метавселенная - это зарождающаяся идея о грядущих изменениях в том, как мы взаимодействуем с технологиями. Это виртуальное пространство или мир, доступ к которому осуществляется через виртуальную реальность (VR) и/или дополненную реальность (AR). Внутри метавселенной пользователи могут эффективно жить и играть, а также создавать, покупать и продавать товары. Все это в VR, с аватаром или персоной.
В настоящее время метавселенная - это всего лишь идея. Мы прогнозируем, что в 2022 году идея метавселенной будет набирать обороты. Разработчики начнут наполнять ее более четким определением и заниматься ее созданием.
2. PWA - прогрессивные мобильные приложения
Мобильные технологии резко выросли за последние годы, и 2022 год не станет исключением. С точки зрения программирования это означает, что мы увидим, как прогрессивные веб-приложения (PWA) становятся все более распространенным проектом.
PWA - это мобильные веб-страницы, которые предоставляют пользовательский опыт, подобный приложению. Они могут быть сохранены на домашнем экране смартфона и, таким образом, являются более доступными. В связи с бурным ростом этой технологии, возрос спрос и на разработчиков, особенно в сферах веб-программирования, фронтенд, ООП и не только. Компании готовы брать новичков, только что прошедших курсы программирования, развивать и дополнительно обучать их. Поэтому, мы рекомендуем обратить внимание на сейчас на это растущее направление в разработке.
3. IoB и персонализация
IoB - сокращение от "Internet of Behaviour" (перевод: "Интернет поведения") - еще одна из тенденций в программировании в 2022 году, которую мы больше всего ожидаем увидеть. Она является частью увеличения персонализации в наших приложениях, веб-страницах и других технологиях.
IoB является продолжением Интернета вещей. С помощью IoB подключенные к интернету устройства и сервисы отслеживают и анализируют ваше поведение в процессе их использования. Эти данные затем используются для лучшей персонализации вашего пользования технологиями - например, путем добавления часто используемых функций.
Основные тенденции в программировании на 2022 год
Многие тенденции в программировании на 2022 год связаны с уже существующими технологиями, которые набирают популярность. Однако это не означает, что 2022 год не принесет инноваций и новых идей. Остается только подождать и посмотреть, что принесет этот год.
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