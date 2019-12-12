20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников

С 1980 года ледник Колумбия отступил более чем на 20 километров. Фото: chudolike

Ученые показали фото со спутника, как тает ледник Колумбия на Аляске.

Показ состоялся 10 декабря на собрании Американского геофизического союза, которий проводят ежегодно, об этом сообщает Science News.

С 1972 года спутники Landsat, которыми руководит NASA и Геологическая служба США, снимают поверхность Земли. Это наиболее длительное космическое наблюдение за планетой.

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Благодаря видеоролику, который смонтировали из фотографий ледника, можно наблюдать, как таял и отступал ледник. Видно, как откалываются большие куски льда, образуются оползни.

Согласно записям, с 1980 года ледник Колумбия отступил более чем на 20 километров.

Ученые шотландского университета превратили фото ледников, сделанные самолетом 1980-х, на 3D-модели высокого разрешения. Таким образом можно оценить степень таяния ледников.