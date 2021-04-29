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четверг, 29 апреля 2021 14:46

18,5 ч. автономной работы: Samsung представила ноутбук-трансформер

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Сегодня на сайте американского подразделения компании Samsung появился Galaxy Book Flex Alpha 2. Это ноутбук-трансформер с вращающимся дисплеем до 360°.

Он имеет базовую и топовую версии. Базовая модель включает процессор Core i5, 8 Гб оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ. Ее можно приобрести за $850, примерно 23 тыс. 586 грн. Топовая версия имеет CPU Core i7, 16 Гб оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ. Она стоит $1050, примерно 29 тыс. 136 грн, сообщает пресс-служба компании-производителя.

Автор: Samsung
  Samsung представила ноутбук-трансформер
Samsung представила ноутбук-трансформер

Ноутбук получил дисплей QLED диагональю 13,3 дюйма с максимальной яркостью 600 кд/кв. м. Клавиатура оснащена подсветкой, есть веб-камера, позволяющая записывать видео в разрешении 720p. Ноутбук также имеет два микрофона, стереодинамики с поддержкой DolbyAtmos и сканер отпечатков пальцев.

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В конфигурации устройства есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два порта USB 3.2 Type-A и один USB 3.2 Type-C, видеовыход HDMI, слот для карт microSD.

Автор: Samsung
  Samsung представила ноутбук-трансформер
Samsung представила ноутбук-трансформер

Заявленная автономность составляет до 18,5 ч. Толщина новинки составляет 13,5 мм, а масса - 1,18 кг. В качестве ОС используют Windows 10 Home.

Автор: Samsung
  Samsung представила ноутбук-трансформер
Samsung представила ноутбук-трансформер
Апрельское обновление Windows 10 лишило пользователей компьютерных игр. Возник также ряд других проблем, в частности падение fps и зависание. Геймеры натолкнулись на такие проблемы после обновления 10-й версии операционной системы Windows.
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