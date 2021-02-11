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четверг, 11 февраля 2021 18:18

11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
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Ежегодно многие украинцы едут на учебу в китайские вузы. Такой спрос связан с тем, что выпускников китайских университетов охотно нанимают ведущие корпорации Европы и Северной Америки. Такие специалисты пользуются повышенным спросом и стоят дороже, поскольку лучше разбираются в китайской ментальности и получили в стране во время учебы определенные социальные связи.

- Китайские студенты очень дисциплинированные Часто бывает такое, что они учатся семь дней в неделю, - рассказывает Gazeta.ua Алиса Александрова, выпускница Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Она училась год на языковых курсах в Китае. Рассказывает об особенностях обучения в Китае.

 

Как попали на обучение в Китай?

Я попала на обучение в Китай благодаря гранту Министерства образования и науки Украины. Это определенное сотрудничество с Министерством образования и науки Китая. Китайская Народная Республика выделила 60 грантов на обучение украинцев, которые могли выбрать любую специальность. Это могли быть языковые курсы, бакалавриат и магистратура. Я выбрала один год языковых курсов и подала заявку. Это было очень трудно, потому что подготовка документов забрала четыре недели. В целом украинцы могли подать документы в три китайские вуза, которые выбирали самостоятельно. Я решила подать заявку в два вуза в Гуанчжоу и один - в Пекине.

В каком городе происходило обучение?

В 2018 году я уже была в Пекине, поэтому хотела попробовать обучение в другом городе. Считаю, что сделала правильный выбор, потому что северный и южный Китай, будто два разных государства. Даже традиции, обычаи и язык отличаются. Я училась на языковых курсах год.

Почему решили вернуться в Украину?

Я должна была вернуться в Украину именно по завершению гранта. Грант должен был завершиться 15 июля 2020, но из-за пандемии у всех изменились планы. Мы стали первым поколением украинском, которые поняли, что значит учиться на дневной форме и онлайн. Зимой 2020 произошла пандемия и мы вернулись в Украину. Мы учились по времени Пекина. Обучении ночью, с трех до семи утра. Это было не совсем легко и повлияло на мою успеваемость.

Автор: Алиса Александрова
  11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае

Какова система оценивания студентов в Китае? Она везде одинакова зависит от региона?

Система оценивания 100-балльная как и в Украине. Наряду со 100-балльной системе преподаватели ставили оценки А, В, С или D. В Китае система оценивания одинакова в каждом вузе. Есть 100 баллов - это лучший результат, от 82 до 90 баллов - оценка В, от 75 до 81 балла - оценка С, и соответственно от 68 до 74 баллов - оценка D. Китайская система оценки схожа с европейской.

Какая стипендия для студентов в переводе на гривны? Получают больше отличники?

Для лучших студентов стипендия составляла три тысячи юаней, примерно 11000 гривен. Ее предоставляли от министерства твоей страны и министерства Китая. Всего для жизни в большом городе - это не очень много. Студентам задавали очень много домашнего задания и не было времени подрабатывать.

Автор: Алиса Александрова
  11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае

Столь дисциплинированные китайские студенты?

Китайские студенты очень дисциплинированными. Часто бывает такое, что они учатся семь дней в неделю. Обычно в субботу и воскресенье у китайцев происходят факультативы, но преподаватели фактически заставляют студентов их посещать. Студенты, которые учатся на практических специальностях, где требуется постоянная практика, практически живут в лабораториях. Например, это такие специальности как химия или биология.

Мне посчастливилось побывать в такой лаборатории, ведь мой друг учился на биотехнолога. Лаборатории похожи на общежитие общежитие, там студенты обеспечены практически всем необходимым. Некоторые студенты вообще не оставляют лабораторию по несколько дней, поскольку имеют очень много практических задач.

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В чем разница подхода украинских и китайских преподавателей?

Китайские преподаватели - это, пожалуй, самые вежливые люди, которых я когда-то встречала. Они очень хорошо относились к украинским студентам и постоянно мотивировали. Даже когда ты сделал какую-то ошибку, то преподаватель говорит, что ничего страшного и это только одна ошибка.

Какие дисциплины нравились больше всего, а какие менее?

Больше всего мне нравилась китайский язык для бизнеса, а также дисциплина, название которой дословно перевели как "слушать и говорить". Это был простой предмет, преподаватель показывал много видео и аудиоматериалов. Это помогало нам понимать лучше китайскую культуру из шедевров кинематографа.

Меньше понравилось китайское письмо, потому что преподаватели не всегда понимали твою точку зрения. Поскольку я училась на языковых курсах, было очень необычно проводить в университете весь день. Мы учились пять дней в неделю. Китайские преподаватели задают гораздо больше домашнего задания, по сравнению с нашими. Я постоянно испытывала нехватку свободного времени.

Почему опыт обучения за рубежом является важным для украинских студентов?

Преимущества обучения в Китае - это преподаватели и качественная программа курсов. Мы имели полный интенсив обучения на китайской пять дней в неделю. Студентам из Украины очень трудно привыкнуть к такому расписания работы, но обучение с носителями языка - это прекрасный опыт.

Обеспечивает ли страна жильем иностранных студентов?

Китай обеспечил нас жильем. Уже в гранте прописали бесплатное проживание в общежитиях. За каждым студентом, который выиграл грант, закреплен определенный общежитие и комната. Если университет ты выбираешь самостоятельно, то общежитие - только Китай. Вообще общежития для иностранцев намного лучше, чем для самих китайцев. Каждая комната имела кондиционер, отдельную ванную комнату и балкон.

Автор: Алиса Александрова
  11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае

Учеба в китайских вузах происходит исключительно китайской, или студенты сами могут выбирать другой иностранный язык?

У каждого студента есть выбор. На языковых курсах, если ты совсем ничего не знаешь на китайском, то обучение проводят на английском. Бакалавры и магистры сами выбирают учиться на английском или китайском.

Считается ли действительным образец китайского диплома в Европе?

В Европе такой диплом действителен, но в Украине нет. Его надо подтвердить через Министерство образования и науки Украины. Такие дипломы легализовать очень трудно и это занимает очень много времени, но при желании это можно сделать.

Автор: Алиса Александрова
  11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае

Как относятся к украинским студентам в китайских вузах?

В китайских вузах относятся очень хорошо ко всем иностранным студентам, особенно к украинцам. Китайцы считают, что каждый украинец умеет хорошо петь, танцевать и готовить. То есть к своему фестиваля культур они приобщают абсолютно всех украинцев. Китайцы убеждены, что мы все это прекрасно умеем это.

Автор: Алёна Лищук
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