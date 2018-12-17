10 вещей, которые нужно сделать до Нового года

До Нового года осталось 2 недели. Времени немного, а дел невпроворот. Накануне праздника подводят итоги уходящего года, строят планы на будущее.

"Невозможно начать новое дело, не завершив старые. Новый год - это всегда начало чего-то неизвестного, новая страница жизни. Важно в старом году завершить все начатое, решить проблемы и оставить все ненужное. Неизвестно, что принесет новый год. Но каждый должен настроиться на позитивный лад, сделать все, чтобы в будущем было меньше хлопот, неудач и ошибок", - говорит психолог Наталья Носаль.

Gazeta.ua подготовила список дел, которые нужно успеть сделать до Нового года.

1. Избавьтесь от старых вещей

Дома всегда найдутся ненужные вещи, которые давно пора выбросить. В шкафу висит одежда, которую давно не носят. В ящике лежат списанные записные книжки, поломанные ручки и старые газеты. На кухне стоит выщербленная посуда. Полки завалены статуэтками, которые только собирают пыль. Выбросьте весь ненужный хлам. Освободите место для прихода новых и нужных вещей.

Автор: moemchistim.com Выбросьте ненужные вещи - только тогда появится место для чего-то нового в жизни.

2. Отдайте долги

Если в Новый год войти с финансовыми долгами, в следующем году можно почувствовать нехватку средств. Старайтесь отдать одолженное, выплатить долг за коммунальные услуги или услуги мобильной связи. Сэкономьте на подарках и развлечениях, но отдайте деньги. Если сумма большая и полностью закрыть финансовые вопросы невозможно, постарайтесь свести долг до минимума.

Кроме денежных долгов, есть невыполненные обещания и незаконченные дела. Предновогоднее время - хорошая возможность довести начатое до конца.

3. Поблагодарите тем, кто помог

Последние дни года - хорошая возможность поблагодарить родных, друзей и просто знакомых. Выразить благодарность можно за заботу, помощь, подарок, хорошие впечатления. Если трудно сказать "Спасибо" при личной встрече, сделайте это по телефону или напишите письмо. Одно простое слово не только подарит радость другим, но и обязательно сделает счастливее вас.

4. Купите подарки

Подарки стоит делать заранее. 2 предновогодние недели - не так уж и мало. Поэтому составьте список людей, которым стоит купить подарки. Также запишите, что кому стоит приобрести и где это можно сделать. Такой четкий план превратит шоппинг в удовольствие, а не марафон по магазинам и ярмаркам.

Автор: 4kids.az Покупайте подарки заранее.

5. Простите обиды и сами попросите прощения

За 12 месяцев года и вас обидели, и вы обидели. Чтобы в новом году не было места негатива, отпустите обиды. Не несите мешок претензий с собой в будущее. Забудьте недосказанности, попросите прощения и помиритесь с близкими, друзьями, коллегами. После такого маленького ритуала на душе обязательно станет легче.

6. Встретьтесь с теми, кого давно не видели

Во время рабочей недели не всегда остается время на знакомых, друзей или родственников. После работы бежим домой, на выходные хочется тихо отдохнуть дома, решить все домашние дела. Поэтому постарайтесь накануне Нового года выделить 1-1 вечера или день для таких встреч. Позвоните и назначьте встречу. Она гарантированно подарит положительные эмоции и впечатления.

7. Попробуйте что-то новое

Люди не любят выходить из своей зоны комфорта. Трудно поддаются на изменения, а потому какие-то желания откладывают на потом. Вы давно хотели покрасить волосы, познакомиться с новым соседом или попробовать какой-то деликатес - сделайте это. Не бойтесь меняться. Изменения делают жизнь разнообразной и непредсказуемой. Не ждите, что кто-то сделает это за вас.

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8. Отпустите прошлое

У каждого в прошлом остались и хорошие впечатления, и разочарование. Если что-то ужасное пытаются забыть, то что-то приятное часто влекут за настоящее. Когда прошлое греет душу хорошими воспоминаниями, оно нравится больше, чем будущее. Именно поэтому люди упорно не хотят с ним расставаться и начать жизнь сначала. Впрочем, прошлое надо отпускать. Следует принять факт - все, что прошло, больше не вернется. А жизнь продолжается.

9. Проведите свой идеальный день

Перед Новым годом есть немало выходных. Поэтому проведите один день в свое удовольствие. Можно целый день ходить в пижаме, лежать в постели и смотреть рождественские фильмы.

Автор: cadeauxfolies.ch Устройте свой идеальный день - тот, о котором вы давно мечтали, но не могли себе позволить.

Если такой "день лени" не для вас, проведите его в салоне красоты или погуляйте по городу, зайдите на каток или в кинотеатр. Сделайте перед Новым годом все, что хотели, чего боялись или не могли реализовать.

10. Составьте список дел на следующий год и подведите итоги этого

Обязательные пункты, которые стоит сделать до конца года, подвести итоги всех своих достижений и неудач и написать план на 2019-й.

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Запишите все, что удалось реализовать. Похвалите себя за проделанную работу. Из неудач - вынесите урок. Подумайте, почему не удалось достичь поставленной цели и как это можно сделать в следующем году.

Составляя планы на следующий год, не ограничивайтесь в желаниях. Записывайте все - от похода в театр на давно запланированное представление до поездки в другую страну. Запишите, что стоит сделать для реализации поставленной цели.

Первая Рождественская ярмарка появился в Страсбурге, который и сегодня называют "столицей Рождества". Ежегодно на территории главного рынка действует около 300 палаток. Обязательно попробуйте эльзасское пиво с соленым печеньем и загляните в ремесленные палатки.