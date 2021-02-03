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среда, 03 февраля 2021 12:30

"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет

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В начале февраля в супермаркетах выросли цены почти на все категории продуктов.

Десяток куриных яиц стоит в среднем 31,90 грн. В начале декабря 2020-го их продавали по 20-23 грн. Постоянно растет стоимость сахара. В сентябре прошлого года фасованную по 1 кг продукцию продавали по 14,19 грн, октябре -15,9, ноябре - 18,90. В начале декабря за 1 кг сахара надо было заплатить 19,90 грн. В феврале придется отдать 21,29 грн.

Автор: gazeta.ua
  Постоянно растет стоимость сахара.
Постоянно растет стоимость сахара.

Тепличные овощи также прибавили в цене. В супермаркете за килограмм огурцов просят 59,90 грн, на рынке - 50-52 грн. Гладкие огурцы продают по 69,90 грн/кг. Стоимость тепличных помидоров варьируется от 39,95 до 48,90 грн/кг. Впрочем, на рынке их можно приобрести по 35 грн. Но есть риск, что вам продадут подмороженные овощи.

Автор: gazeta.ua
  Тепличные овощи также прибавили в цене.
Тепличные овощи также прибавили в цене.

Красный перец подешевел по сравнению с декабрем прошлого года - 78 грн/кг против 89,90. На рынке цена упала до 68 грн. Импортные кабачки стоят от 32 до 60 грн/кг.

Автор: gazeta.ua
  Картофель и лук тоже подорожали.
Картофель и лук тоже подорожали.

Морковь подорожала на 90 коп. - до 5,90 грн/кг. Свекла стоит 6,95 грн/кг. После декабрьского падения, вновь подорожала капуста - до 5 грн/кг. Картофель и лук тоже прибавили в цене - стоят 11,99 грн и 6,19 грн/кг соответственно. Цены на украинские яблоки стартуют от 13 грн.

Автор: gazeta.ua
  Куриное филе - 99,90 грн/кг; куриная голень - 55,40 грн/кг;
Куриное филе - 99,90 грн/кг; куриная голень - 55,40 грн/кг;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам объяснили, почему растут цены на продукты

Традиционную продуктовую корзину в столичных супермаркетах можно приобрести по следующим ценам:

- хлеб белый пшеничный высшего сорта - 26,73 грн/кг;

- хлеб пшеничный из муки 1-го сорта - 21,40 грн/кг;

- батон - 14,75 грн;

- хлеб ржаной - 22,07 грн/кг;

- крупа гречневая - 32,99 грн/кг;

- рис - 23,93 грн/кг;

- макароны - 20,17 грн/кг;

- масло подсолнечное - 36-42,07 грн/л;

- куриное филе - 99,90 грн/кг; куриная голень - 55,40 грн/кг;

- свиное бедро - 98,89 грн/кг; лопатка - 98,89 грн/кг, биток - 129,98 грн/кг, фарш - 74,69 грн/кг;

- говяжья вырезка - 190-200 грн/кг, биток без кости - 194,90 грн/кг, задняя часть - 193,90 грн/кг, лопатка - 186,40 грн/кг;

- сало - 110 грн/кг;

- колбаса "Докторская" - 116-160 грн/кг;

- скумбрия - 140 грн/кг, сельдь - 60 грн/кг;

- сливочное масло 72,4% - 44 грн/200 г;

- молоко 2,5% - 25 грн/л;

- сыр твердый Российский - 120-180 грн/кг;

- яйца - 31,90 грн /дес.

Весной в Украине могут подорожать зерновые, овощи и фрукты. Инфляция составит 7-8%.

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Дата
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