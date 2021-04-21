Жилье в Украине дорожает: как изменились цены

С марта для украинцев стала доступной ипотека под 7% годовых. Фото: pixabay.com

В январе-марте 2021 года недвижимость в Украине подорожала на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за год стоимость квартир в новостройках в среднем выросла на 9,8%, на вторичном рынке жилье подорожало на 12,4%, сообщает Госстат.

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На первичном рынке однокомнатные квартиры стоят на 10,8% дороже, двухкомнатные подорожали на 7,9%, трехкомнатные - на 11,7%.

На вторичном рынке однокомнатные предлагают на 12,3% дороже, двухкомнатные - на 13,1%, трехкомнатные - на 11,8%.

С марта для украинцев стала доступной ипотека под 7% годовых. Кредит на жилье можно оформить на срок до 20 лет. Минимальный взнос - 15% стоимости жилья.

80% украинцев интересуются покупкой жилья в новостройках, 20% - на вторичном рынке.