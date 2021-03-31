Жилье в новостройках подешевело: сколько стоят квартиры

В эконом-классе в течение марта стоимость квадратного метра повысилась на 24%. Фото: unsplash

В марте 2021-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась.

По сравнению с февралем, цена опустилась на 6% и составила 31 тыс. грн. за кв. м, передает "СтройОбзор".

В эконом-классе в течение марта стоимость квадратного метра повысилась на 24% и составила 25 тыс. грн.

"Это рекордный прыжок в цене. Практически каждый месяц цена в этом классе колеблется. Тенденция на снижение началась в ноябре 2020 года. Но в этом году цены пошли вверх", - сообщают аналитики.

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В комфорт-классе цена опустилась на 3% и составила 26,3 тыс. грн. за кв. м.

Резкие изменения показал бизнес-класс. Стоимость квадратного метра сейчас составляет 48,1 тыс. грн., Что на 8% ниже, чем в январе.

Четыре месяца подряд премиум-класс после резкого падения в ноябре 2020-го, показывает стабильность. В марте стоимость квадратного метра здесь составила 76 тыс. грн. В процентном соотношении с предыдущим месяцем она снизилась на 4%.

В домах класса "де-люкс" цена квадратного метра составляет 109 тыс. грн. По сравнению с предыдущим месяцем поднялась на 5,5%.

В феврале 2021-го в столичные покупатели предпочитали первичную недвижимость. 80% украинцев интересовались покупкой в ​​новостройках, и 20% - на вторичном рынке.