Зеленский вывел Украину из договоренности с СНГ

Договоренность с СНГ могла навредить Украине. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский вывел Украину из договора о проведении согласованной монопольной политики из СНГ.

"Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года", - сообщает офис президента.

Договор содержал механизмы обмена информацией. Был риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину.

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В ОП уверяют, что отмена выход из договора защитит национальные экономические интересы Украины.

В Кабмине хотят привлечь заем на $300 млн в Международном банке реконструкции и развития для преодоления последствий пандемии. Соответствующий проект распоряжения одобрило правительство, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.