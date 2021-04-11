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воскресенье, 11 апреля 2021 18:51

Зеленский рассказал подробности экономических договоренностей с Турцией

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Зеленский рассказал подробности экономических договоренностей с Турцией
Зеленский поднимал тему либерализации двусторонней торговли. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский обсудил подписания соглашения о зоне свободной торговли и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

При обсуждении уделили внимание либерализации двусторонней торговли. Подписание соглашения о свободной торговле может нарастить торговлю, сообщает "Укринформ".

"Мы понимаем, что это ответственный шаг и он должен быть сделан в соответствии с национальными интересами каждой из сторон. Поэтому мы договорились с господином президентом о том, что соответствующие учреждения наших стран проведут предметный аудит всех спорных моментов и найдут взаимный компромисс, который откроет путь к подписанию этого важного документа", - заявил Зеленский.

Он сообщил о перспективных направлениях для турецких инвестиций в Украине.

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"Прежде всего это возможности, которые предоставляет большая приватизация, в том числе в части морских портов. Кроме этого, недавно наше правительство утвердило перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, среди которых масштабные проекты в области инфраструктуры, транспорта, строительства аэропортов и дорог", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Турция выступает против напряжения в Черноморском регионе и поддерживает "Крымскую платформу". Об этом сказал Эрдоган на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции, сообщает пресс-служба президента Турции.

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