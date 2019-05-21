Зеленский рассчитывает на поддержку ЕС в газовом вопросе

Зеленский рассчитывает на поддержку ЕС. Фото: Marker.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Еврокомиссии в ходе переговоров между Украиной, ЕС и РФ относительно заключения контракта на транзит российского газа газопроводами Украины после 2019 года.

"Будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул Зеленский на встрече с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Также Зеленский отметил важность усиления санкций против страны-агрессора - России.

"Усиление санкций в отношении Российской Федерации за агрессию - это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционный давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе", - подчеркнул глава государства.

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Со своей стороны Шефчович отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Он пожелал Зеленскому успехов в работе.

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.