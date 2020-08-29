Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Сообщили о подписании закона. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Президент инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения, сообщает Офис президента.

Заявили, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 является первым этапом. Вторым станет повышение с 2021 г. до 6 тыс, а в течение 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6,5 тыс. грн.

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"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинский. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", - заявил Зеленский.

В июне средние реальные зарплаты в Украине составили 11,6 тыс. Они превысили докризисный уровень, сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.