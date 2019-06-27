Зеленский подал в Раду законопроект о снижении тарифов на электроэнергию

Зеленский предлагает снизить тарифы. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электроэнергии.

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте 26 июня, текст законопроекта еще не опубликован, сообщает Интерфакс-Украина.

Документом предлагается, чтобы формула Роттердам+ была отменена и вместо нее действовала другая формула - Роттердам-.

Стоимость доставки угля из Роттердама в Украине будет изъята из формулы. Кроме того, предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля хуже.

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Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 10376 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", который предусматривает перенос новой модели на один год - на 1 июля 2020 года.